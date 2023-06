Life

Μουσική, χρώμα και μοναδικές στιγμές: Φέτος το Colourday Festival ήταν κερασμένο από την Coca-Cola! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, όπου τους περίμεναν εκδηλώσεις, εκπλήξεις και ξεκαρδιστικά challenges.

-

Η Coca-Cola, ένα brand απόλυτα συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα μουσικά events και τις πιο έντονες μουσικές εμπειρίες, ήταν φέτος ο μεγάλος χορηγός του Colourday Festival και υποδέχθηκε χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ για μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Στο εντυπωσιακό περίπτερο που είχε στήσει η Coca-Cola στον χώρο του festival, φιλοξενήθηκαν μια σειρά από δράσεις και εκπλήξεις, όπου συμμετείχε πλήθος κόσμου, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ένταση και το vibe της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Όσοι επισκέφθηκαν λοιπόν το περίπτερο της Coca-Cola απόλαυσαν παγωμένη Coca-Cola, αλλά και τις fun δραστηριότητες που είχε οργανώσει το brand και απογείωσαν τη συνολική εμπειρία.

Πρώτος σταθμός ήταν το Zero Waste Spot όπου όλοι μπορούσαν να ανακυκλώσουν τις μεταλλικές ή πλαστικές συσκευασίες που είχαν χρησιμοποιήσει, αλλά και άλλες πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα. Δεύτερος σταθμός ήταν οι make-up artists που βρίσκονταν στον χώρο του περιπτέρου και ανέλαβαν από νωρίς να δώσουν λάμψη στα πρόσωπα όσων βρέθηκαν στον χώρο, με εντυπωσιακά φεστιβαλικά make up looks γεμάτα φαντασία και glitter! Τρίτος σταθμός ήταν ο ειδικά στημένος χώρος, όπου αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικίας, μικρές ή μεγάλες παρέες, δοκίμασαν τις δεξιότητές, αλλά και τις τεχνικές τους στο …. stage diving και η Coca-Cola ήταν εκεί για να φωτογραφίσει και να κρατήσει αυτές τις στιγμές ζωντανές για πάντα.

Παράλληλα, η αγαπημένη Foshbloque ανέλαβε χρέη reporter και βρέθηκε κι εκείνη στο Coca-Cola spot προσκαλώντας το κοινό σε fun συνεντεύξεις και ξεκαρδιστικά challenges με πολλά Coca-Cola δώρα για τους νικητές!

Μέσα από αυτό το μουσικό event η Coca-Cola δημιούργησε και πάλι μοναδικές εμπειρίες που μας έφεραν όλους ακόμα πιο κοντά, παρέα πάντα με μια απολαυστική Coca-Cola!