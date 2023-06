Κοινωνία

Ωρωπός - Απόπειρα βιασμού: Ποιος είναι ο 23χρονος δράστης με το πατίνι (εικόνες)

Οι Αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του 23χρονου, που επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα, στον Ωρωπό.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες 23χρονου αλλοδαπού και η ασκηθείσα σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού, ο οποίος συνελήφθη την 9-6-2023 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Δείτε τα στοιχεία του 23χρονου ΕΔΏ.

Ο 23χρονος είχε επιτεθεί σε μία 69χρονη γυναίκα που είχε πάει στην παραλία για να κολυμπήσει σώθηκε από τύχη όταν από το σημείο πέρασε ένας οδηγός, ο οποίος παρατήρησε ότι ο δράστης είχε ξαπλώσει στην παραλία την άτυχη γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια.

Μόλις ο αλλοδαπός αντιλήφθηκε την παρουσία του μάρτυρα το έβαλε στα πόδια. Μετά από αναζητήσεις της Αστυνομίας συνελήφθη στην περιοχή συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης κινούνταν στην περιοχή με ένα ηλεκτρικό πατίνι και προσέγγιζε ηλικιωμένες γυναίκες που ήταν μόνες τους.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα μια 70χρονη και μια 74χρονη κατήγγειλαν τις ύποπτες κινήσεις ενός άνδρα, η περιγραφή του οποίου ταιριάζει με αυτή του 23χρονου Πακιστανού.

