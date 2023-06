Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ρήγας: ο Τσίπρας θα συνεχίσει να είναι “παρών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο πρώην Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, τον φόβο της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ και την μάχη της Κεντροαριστεράς.

-

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι εγγυητής της πορείας από εδώ και πέρα. Είναι παρών και θα είναι παρών στο κόμμα. Δεν φοβάμαι τίποτα για την πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα», είπε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρώην Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Ρήγας.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Παρασκευή, ο κ. Ρήγας προσέθεσε πως «Η ωριμότητα και η εμπειρία μας μπορούν να διαφυλάξουν και την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Προτρέπω όλα τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια και έτσι θα στηρίξουν και την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και όσα έκανε αφήνοντας το σημάδι του στην Ελλάδα».





Ο κ. Ρήγας σημείωσε πως «ήταν πολύ μικρόψυχο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να κάνει μια ουδέτερη δήλωση. Μέσα στην Βουλή, εντάξει, αλλά όταν αποχωρεί ο πολιτικός σου αντίπαλος…».

Σε ότι αφορά τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Ρήγας είπε ότι το κόμμα θα είναι συνεπές σε όσα του ζήτησαν με την ψήφο τους οι πολίτες, ενώ αναφορικά με την «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά, ο Παναγιώτης Ρήγας είπε στον ΑΝΤ1 πως «Πρέπει να είσαι προσανατολισμένος στα κοινωνικά προβλήματα και να τα λύνεις, με ευρύ πρόσημο. Έχει αξία αν αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά, δεν έχει αξία να μετράμε μόνο με σχήματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

“Κιβωτός του Κόσμου”- Πατήρ Αντώνιος: η απολογία του και οι περιοριστικοί όροι