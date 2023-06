Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: οι πολίτες να βοηθήσουν στην εθνική προσπάθεια

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο.

-

Η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση του κινδύνου και των συνεπειών των πυρκαγιών, καθώς και όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς αυτή την κατεύθυνση και για τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών, ήταν το αντικείμενο της ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια.

Στόχος της σύσκεψης ήταν να ενημερωθούν και τα νέα στελέχη της κυβέρνησης, ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν οι διαθέσιμες επίγειες- εναέριες δυνάμεις όλων των συναρμοδίων φορέων, η ανάπτυξη δυνάμεων και οι ενέργειες που έχουν γίνει από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και η ενίσχυση του μηχανισμού μέσω του Prepositioning Program (συνδρομή ξένων αποστολών). Επίσης έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος Αντινέρο, τη συνεργασία με τους ΟΤΑ, για τους καθαρισμούς και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, τον σχεδιασμό οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών καθώς και για την εκστρατεία ενημέρωσης κοινού με επικοινωνιακές καμπάνιες.

Ο κ. Κικίλιας, εκτός των άλλων, έκανε έκκληση προς τους πολίτες να συνεισφέρουν στον κοινό αγώνα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών, των δασών και των περιουσιών και να βοηθήσουν με ομαδικό πνεύμα την εθνική προσπάθεια.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.

Ακόμη, έλαβαν μέρος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο ύπαρχηγός του ΠΣ, αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο επιτελάρχης του ΠΣ, αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ Δημήτρης Αλεξανδρής και ο γενικός διευθυντής Δασών Βαγγέλης Γκουντούφας.

Ολόκληρη η δήλωση του Βασίλη Κικίλια αναφέρει:

«Σήμερα γίνεται η πρώτη σύσκεψη για την πυροπροστασία υπό τη νέα κυβέρνηση. Αφορά, όπως γνωρίζετε, όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τα Σώματα Ασφαλείας, τους φορείς και φυσικά τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας, ζητώντας σε μία ακόμα περίοδο με αντικειμενικές δυσκολίες με βάση την κλιματική αλλαγή -μάλλον καλύτερα την κλιματική κρίση- να βοηθήσουν όλοι, να συνεισφέρουν όλοι με ομαδικό πνεύμα σε μία εθνική προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τα δάση μας φυσικά αλλά και τις περιουσίες των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ».

