Πολιτισμός

Ο Χάρισον Φορντ στον ΑΝΤ1 για τον “Ιντιάνα Τζόουνς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρυλικός «Ίντι» μίλησε αποκλειστικά στον Ισαάκ Καριπίδη, με αφορμή την πρεμιέρα προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες, της πέμπτης και τελευταίας ταινίας του «Ιντιάνα Τζόουνς».

-

Για την δυσκολία του να μάθει τις λέξεις στα ελληνικά που λέει στην πέμπτη ταινία του «Ιντιάνα Τζόουνς» στην οποία πρωταγωνιστεί, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Χάρισον Φορντ στον Ισαάκ Καριπίδη και στον ΑΝΤ1, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στην μεγάλη οθόνη.

Τον έχουμε γνωρίσει ως Τζον Μπουκ στην ταινία «Μάρτυρας Εγκλήματος», ως Τζακ Τρέινερ στο «Εργαζόμενο Κορίτσι», ως Δρ. Ρίτσαρντ Κιμπλ στον «Φυγά» και σε δεκάδες άλλους ρόλους, από το 1963 που πρωτοεμφανίστηκε στην μεγάλη οθόνη μέχρι και σήμερα.

Αν όμως υπάρχουν δύο χαρακτήρες στην καριέρα του Χάρισον Φορντ που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό παγκοσμίως, είναι αυτοί του Χαν Σόλο στον «Πόλεμο των Άστρων» και του Ιντιάνα Τζόουνς στην σειρά των ομώνυμων ταινιών.

«Τι κάνει αυτόν τον Ιντιάνα Τζόουνς να ξεχωρίζει από τα άλλες ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς; Γιατί κάποιος θα πρέπει να πάει στο σινεμά να δει την ταινία;», ρώτησε ο Ισαάκ Καριπίδης για να πάρει την απάντηση από τον Χάρισον Φορντ πως «εκτός από το γεγονός ότι είναι το τελευταίο, είναι ο χαρακτήρας που ακολουθούμε για 42,5 χρόνια. Συμπεριλαμβάνει όλη τη ζωή του. Ρυθμίζει μερικά πράγματα στη ζωή του που τα είχε αφήσει ανολοκλήρωτα. Διορθώνει λάθη που έχει κάνει στη ζωή του. Συναντάει έναν καινούργιο χαρακτήρα και αναζωογονείται από αυτή την καινούργια περιπέτεια. Επειδή δεν έχει ζήσει καμία περιπέτεια για αρκετό χρονικό διάστημα όταν τον συναντάμε ξανά το 1969. Είναι η τελευταία χρονιά του ως καθηγητής αρχαιολογίας. Διδάσκει αρχαιολογία δηλαδή ιστορίες από το παρελθόν σε μια χούφτα παιδιών που το μόνο που σκέφτονται είναι το τώρα και το μέλλον. Υπάρχουν άνθρωποι στο φεγγάρι, μουσική ροκ εν ρολ στο δρόμο και ο Ιντιάνα Τζόουνς αναρωτιέται τι συμβαίνει γύρω του».

«To πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη ταινία ήταν… να σταματήσεις, να σταματήσεις να κάνεις ταινίες για τον Ιντιάνα Τζόουνς. Είναι δύσκολο να σταματήσεις. Το κατάφερα. Είμαι κατενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να κάνω ακόμη μια ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς. Νομίζω ότι αυτή η ταινία βοηθάει τον θεατή να κατανοήσει την πρόθεση μας για αυτές τις ταινίες ακόμη περισσότερο. Η ταινία είναι βασικά ακαταμάχητη. Και δεν το λέω αυτό γιατί είμαι μέρος αυτή της «μηχανής»… μπορώ να μιλάω γι’ αυτό. Υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι με ταλέντο που έφεραν την δυναμική τους, το μυαλό τους και πολλή δουλειά, όπως ο σκηνοθέτης μας, ο Τζέιμς Μάνγκολντ», είπε ο Χάρισον Φορντ στον ΑΝΤ1.

Στο ερώτημα του Ισαάκ Καριπίδη, με βάση τα παραπάνω γιατί έκανε τόσο λίγες ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς, ο σταρ του Χόλιγουντ απάντησε «Η επιτυχία αυτών των ταινιών μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω με άλλους σκηνοθέτες και με άλλους ανθρώπους σε διαφορετικά είδη ταινιών. Μου έδωσε την ελευθερία να έχω την δυνατότητα να διαλέξω την δουλειά που κάνω. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ακριβώς όσες θα έπρεπε να είχαμε κάνει».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

“Κιβωτός του Κόσμου”- Πατήρ Αντώνιος: η απολογία του και οι περιοριστικοί όροι