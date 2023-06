Κοινωνία

“Κιβωτός” - π. Αντώνιος: Οργή της μάνας του 19χρονου για τον ιερωμένο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα ενός εκ των αγοριών που κατήγγειλαν τον ιδρυτή της “Κιβωτού του Κόσμου” για ασέλγεια, μετά από την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με όρους, αφού απολογήθηκε.

-

«Δεν ξέρετε τι έχει περάσει το παιδάκι μου. Δεν ξέρετε… Δεν το εύχομαι σε καμία μάνα αυτό που πέρασαμε εγώ και το παιδί μου, με τον αλήτη. Αυτό που του έκανε.. το παιδί το “σακάτεψε”.. την ψυχή του την “σακάτεψε”... θέλω να τιμωρηθεί, ο ελεεινός». Απογοητευμένη και θυμωμένη, η μητέρα του 19χρονου - βασικού κατήγορου του πατρός Αντωνίου, μόλις έμαθε την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, μετά από την απολογία του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου, παλεύει να συγκρατήσει την οργή της!

«Δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί; Δεν θα πρέπει να στιγματιστεί, να ξέρει ο κόσμος τι έχει κάνει; Τον γιό μου, του κατέστρεψε την εφηβεία. Δεν ξέρω πότε θα ξεφύγει από αυτό το κακό που του έκανε...», είπε η μάνα του 19χρονου.

Μετά από την πολύωρη απολογία του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» για όσα τον είχαν καταγγείλει ο 19χρονος και ο 15χρονος φιλοξενούμενος της «Κιβωτού», η απόφαση των διωκτικών αρχών να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έφερε απογοήτευση στην οικογένεια του πρώτου καταγγέλλοντα, ο οποίος, όπως έχει υποστηρίξει, έκανε ένα έτος να βρει την δύναμη να αποκαλύψει στις Αρχές όσα ο ίδιος κατήγγειλε ότι βίωνε δίπλα στον ιερέα και μέντορά του!





Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του, «Βίαζε την ψυχούλα του πάνω από ενάμιση χρόνο, από τα 16 του και στα 18 έφυγε. Αλλά ο γιός μου μετά από ένα χρόνο κατάφερε να πάρει την δύναμη και να πάει να τα πει. Τον είχε θεοποιήσει. Τον είχε σαν πατέρα του. Αυτός φυσικά και θα αρνηθεί τα πάντα. Αυτό έλειπε, να έλεγε “ναι, το έκανα”»

Κατά την απολογία του, ο πατέρας Αντώνιος αρνήθηκε τα πάντα, «καρφώνοντας» τον 19χρονο και λέγοντας πως όσα έχει καταγγείλει είναι ψέματα. Μίλησε για σκευωρία σε βάρος του, για την οποία ο νεαρός, πρώην τρόφιμος της δομής, ενδεχομένως και να χρηματίστηκε.

Απαντώντας, η μητέρα του 19χρονου λέει στον ΑΝΤ1, «Τώρα αυτά που λέει είναι ηλιθιότητες, αηδίες και ξεράσματα. Είναι δυνατόν ένα παιδί να μπει σε τέτοια διαδικασία, να βγάλει την ψυχή του, είναι δυνατόν; Και για ποιο λόγο; Δηλαδή, τι έχει να κερδίσει; Γιατί, άμα την γλυτώσει ο ελεεινός, δηλαδή δεν ξέρω. Και το παιδί μου… δεν ξέρω πως θα το πάρει».

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023 ο πατέρας Αντώνιος μαζί με άλλους επτά πρώην υπαλλήλους της «Κιβωτού» έχουν παραπεμφθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για τους ξυλοδαρμούς και τις σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκων τρόφιμων της δομής, για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χάρισον Φορντ στον ΑΝΤ1 για τον “Ιντιάνα Τζόουνς” (βίντεο)

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο