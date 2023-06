Πολιτική

ΓΑΔΑ - Μηταράκης: Ασφάλεια παντού και για όλους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έμφαση στην μικρή εγκληματικότητα, την καθημερινότητα των πολιτών και την εφηβική παραβατικότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης σε επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ.

-

«Στόχος μας είναι ασφάλεια παντού και ασφάλεια για όλους. Με έμφαση στη μικρή εγκληματικότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών και τον κρίσιμο ρόλο που η ΕΛΑΣ μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό το τομέα» τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, κατά την διάρκεια επίσκεψης που έκανε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) μαζί με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο.

«Mε τον κ. Κατσαφάδο ενημερωθήκαμε από τον διεθυντή και τους αξιωματικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την κατάσταση που επικρατεί στο Λεκανοπέδιο» ανέφερε ο κ. Μηταράκης. «Συζητήσαμε και ιδιαίτερα για την μεγάλη επιτυχία της διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος χθες, με την σύλληψη κυκλωμάτων παιδικής πορνογραφίας, και θέματα εφηβικής παραβατικότητας - ένα θέμα κοινωνικό που μας απασχολεί ιδιαίτερα και πρέπει η ΕΛΑΣ να συμβάλει λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψή της. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οι πρώτες μέρες, ακόμα ενημερωνόμαστε, πολύ περισσότερα θα πούμε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στο τέλος της άλλης εβδομάδας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον αν έχει θέσει κάποιες προτεραιότητες, ο υπουργός απάντησε ότι «έχω δώσει ένα πρώτο πλέγμα κατευθύνσεων στην τελετή παράδοσης-παραλαβής. Ενημερωνόμαστε, αναλύουμε διάφορες πληροφορίες, στηριζόμαστε στις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και συνολικά θα τα παρουσιάσουμε όλα μαζί με τον κ. Κατσαφάδο στην Βουλή την άλλη εβδομάδα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός, Κώστας Κατσαφάδος σημείωσε: «Επισκεφθήκαμε με τον κ. υπουργό την καρδιά της ΕΛΑΣ την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επισκεφθήκαμε τους ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν καθημερινά έναν αγώνα απέναντι στο έγκλημα και απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικότητας. Προφανώς και οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι, όπως είπε και ο κ. υπουργός, ασφάλεια παντού και ασφάλεια για όλους [...] Μεγάλη έμφαση θα δώσουμε και στην πρόληψη, γιατί νομίζω η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την παραβατικότητα. Από κει και πέρα, πραγματικά μας προβληματίζει όλη αυτή η εφηβική παραβατικότητα, η οποία νομίζω ότι βρίσκεται σε μια φάση έξαρσης και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε».

«Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και στους έλληνες πολίτες, σεβόμενοι μέχρι κεραίας τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε πολίτη, αλλά και τα δικαιώματα τα οποία έχει ο έλληνας και η ελληνίδα αστυνομικός» κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.

Την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υποδέχθηκαν ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο γενικός διευθυντής της ΓΑΔΑ, υποστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας και ο γενικός γραμματέας Δημοσίας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Κατά την παραμονή τους στην ΓΑΔΑ, ο υπουργός και ο υφυπουργός είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αξιωματικούς επιτελείς ενώ επισκέφθηκαν και το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χάρισον Φορντ στον ΑΝΤ1 για τον “Ιντιάνα Τζόουνς” (βίντεο)

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

“Κιβωτός” - π. Αντώνιος: Οργή της μάνας του 19χρονου για τον ιερωμένο (βίντεο)