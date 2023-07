Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη, “βλέπει” ο Τουρκικός Τύπος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο υψηλότερο διπλωματικό επίπεδο μεταφέρονται οι συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας. Για συνάντηση των δύο ηγετών στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο τουρκική εφημερίδα.

-

Σε ηγετικό επίπεδο μεταφέρεται πλέον ο διάλογος που αποκαταστάθηκε μετά τις εκλογές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με τη συνάντηση που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ.

Προστίθεται πως εάν η συνάντηση είναι θετική, μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών στα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο. Εάν ληφθεί απόφαση, υπάρχει πιθανότητα η συνάντηση να γίνει στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η συνεδρίαση της Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2023.

Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν:

η αύξηση του εμπορικού όγκου μεταξύ των δύο χωρών στα 7 δις δολάρια και στη συνέχεια στα 10 δις δολάρια.

η έναρξη δρομολογίων πλοίων για μεταφορά φορτίου και επιβατών μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης.

η καθιέρωση γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης.

η κατασκευή δεύτερης γέφυρας αυτοκινητόδρομου στη συνοριακή διάβαση Υψαλών-Κήπων.

η αύξηση των αεροπορικών πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα: