Ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με βουλευτές του (βίντεο)

Ο Τούρκος Πρόεδρος, έβαλε τα αθλητικά του και έπαιξε μπάσκετ με συναδέλφους και βουλευτές του.

Την αθλητική του πλευρά, έβγαλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απαθανατίστηκε να παίζει μπάσκετ με βουλευτές του κόμματός του.

Ο "αγώνας" μπάσκετ διεξήχθη με βουλευτές και άλλους συναδέλφους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μπεστεπέ της Άγκυρας, μέσα στο άλσος του Ατατούρκ.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Τουρκος Πρόεδρος σε... ρόλο πλέι μέικερ, να κατεβάζει την μπάλα, χωρις να τον μαρκάρει όμως κανείς.

Το βίντεο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Μουσταφά Βαράνκ. «Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές ξεγλιστράω από το παιχνίδι και τραβάω βίντεο», έγραψε στην σχετική ανάρτηση ο Μουσταφά Βαράνκ.

