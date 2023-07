Life

“Παγιδευμένοι”: Τα δύο τελευταία επεισόδια (εικόνες)

Το φινάλε του Α’ κύκλου της σειράς "Παγιδευμένοι" έρχεται στον ΑΝΤ1 Δευτέρα και Τρίτη και θα μας καθηλώσει, δίνοντας λυτρρωτικές απαντήσεις, αλλά και "γεννώντας" ερωτήματα που προκαλούν σοκ.

Οι «Παγιδευμένοι», που η ιστορία τους έκοψε την ανάσα μας με τις καταιγιστικές εξελίξεις της, ετοιμάζονται να γράψουν ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Ιουλίου, στα τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν, η αναμέτρηση όλων με την αλήθεια, που αλλάζει συνεχώς πρόσωπα, φτάνει στην κορύφωσή της. Το τέλος μοιάζει να πλησιάζει. Όμως, σε αυτή την παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή. Το φινάλε του Α’ κύκλου έρχεται και θα καθηλώσει με τις λυτρωτικές απαντήσεις που θα δώσει, αλλά και τα σοκαριστικά ερωτηματικά που θα γεννήσει…

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, όλα τελειώνουν για να ξεκινήσουν και πάλι απ’ την αρχή…

Πώς θα κλείσει ένας κύκλος έρωτα, εγκλήματος, αγάπης, πόνου και αγωνίας;

Δευτέρα 3 Ιουλίου - Επεισόδιο 73

Όλοι, πλέον, γνωρίζουν την ενοχή του Άκη για τον φόνο του Κοσμά. Δεν έχουν, όμως, στοιχεία στα χέρια τους. Μόνη τους ελπίδα να βρεθεί το κινητό του Άκη, που έχει κρατήσει ο Αλέκος, και πιθανότατα περιέχει ατράνταχτες αποδείξεις. Πώς, όμως, θα μπορέσουν να το πάρουν;

Ο Αλέκος, από την άλλη, γίνεται έξαλλος με την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Υβόννη.

Η Άννα θα δράσει με τον δικό της τρόπο για να παγιδεύσει τον Αλέκο. Κάτι που βρίσκει αντίθετο τον Δημήτρη, ο οποίος ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Η Άννα θα ζητήσει τη βοήθεια του Μάρκου και του Νίκου, για να βάλει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο. Θα την βοηθήσουν; Ή θα την προδώσουν στον Αλέκο; Μήπως, η Άννα δεν έκανε καλά που τους εμπιστεύτηκε;

Τρίτη 4 Ιουλίου - Επεισόδιο 74

Ο Αλέκος κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα της Άννας. Θα το αντιληφθεί έγκαιρα για να γλιτώσει άλλη μια φορά; Η δεύτερη φάση του σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι ρόλο θα παίξει η Υβόννη στα σχέδια της Άννας για να καταστρέψει τον Αλέκο και να τον φέρουν αντιμέτωπο με τις ευθύνες του; Θα βρουν το στοιχείο που αθωώνει τον Θοδωρή;

Η σχέση του Σταύρου με την Αγγελική έχει περάσει σε πιο προσωπικό επίπεδο. Θα βρει το θάρρος ο Σταύρος να δείξει τα αισθήματά του για την Αγγελική;

Πώς θα εξελιχθεί η σχέση του Δημήτρη με την Άννα;

Ποιοι είναι οι ένοχοι; Ποιοι είναι οι αθώοι; Ποιοι θα προδοθούν και ποιοι θα δικαιωθούν;

Πώς θα κλείσει ένας κύκλος έρωτα, εγκλήματος, αγάπης, πόνου και αγωνίας; Πώς ξεκίνησαν και πώς θα καταλήξουν οι ήρωές μας;

Όλα τελειώνουν για να ξεκινήσουν και πάλι απ’ την αρχή…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

