Κόσμος

Ινδία - Φωτιά σε λεωφορείο: δεκάδες επιβάτες κάηκαν ζωντανοί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία συγκλονίζει την Ινδία, καθώς από το δυστύχημα έχασαν την ζωή τους οι περισσότεροι επιβάτες του μοιραίου λεωφορείου.

-

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, σε αυτοκινητόδρομο του κρατιδίου Μαχαράστρα, στην δυτική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στην πόλη Μπουλντάνα.

Maharashtra News - 25 people charred to death after bus catches fire in Buldhana. pic.twitter.com/qoCol3CMex — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 1, 2023

Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Γιαβατμάλ με προορισμό την Πούνε, καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

«25 πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

Ειδήσεις σήμερα:



Amber Alert για γονική αρπαγή 7χρονου

Πόλο: “Ασημένιες” οι κορασίδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (εικόνες)

Επεισόδια στην Γαλλία: Τέταρτη νύχτα ταραχών (εικόνες)