Πανελλαδικές - Βάσεις: Που πέφτουν και που ανεβαίνουν

Πανελλαδικές 2023 – Που αναμένεται άνοδος των βάσεων και που πτώση τους, σύμφωνα με τις βαθμολογίες και τα στατιστικά με τις επιδόσεις των υποψηφίων για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(εικόνα αρχείου)

Ένας στους τέσσερις υποψηφίους των ΓΕΛ θα βρεθεί κοντά στις σχολές πρώτης επιλογής του, ενώ το 35% των υποψηφίων υπολογίζεται να βρεθούν εκτός ΑΕΙ.

Επιπλέον, οι περιζήτητες σχολές στο 1ο, 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο -Νομική, Ψυχολογία, Πολυτεχνικές και Διοίκησης Επιχειρήσεων- θα έχουν άνοδο στις βάσεις τους.

Από την άλλη, σαφή πτώση θα σημειώσουν οι βάσεις των Ιατρικών σχολών.

Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών των υποψηφίων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, το χαμηλότερο βαθμολογικό «κατώφλι» για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που προκύπτει από τις μέσες βαθμολογίες των υποψηφίων στα τέσσερα μαθήματα, διαμορφώνονται ως εξής:

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών), στο 9,4.

Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών), στο 9,9.

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας), στο 9,3.

Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), στο 8,4.

«Οι υποψήφιοι με χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογιών δεν θα μπορέσουν να βρουν κάποια επιλογή στο Μηχανογραφικό Δελτίο και έτσι θα κατευθυνθούν στην συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού, για την είσοδό τους σε κάποιο Δημόσιο ΙΕΚ, βάσει Απολυτηρίου», εξήγησε ο κ. Χατζητέγας.

Ειδικότερα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις φέτος, από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων προκύπτουν τα εξής:

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών): Αναμένεται άνοδος των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα, με μόρια άνω των 16.000. Ειδικότερα για τις περιζήτητες σχολές του Πεδίου, τις Νομικές και της Ψυχολογίας, η άνοδος θα είναι σαφής, της τάξεως των 350-400 μορίων. Ωστόσο, για τις σχολές κάτω των 15.000 μορίων η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς αναμένεται να καταγραφεί πτωτική τάση σε αρκετές σχολές. Ένας από τους παράγοντες που θα επηρεάσει την τάση αυτή είναι και η αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών): Το γεγονός ότι διαγωνίστηκαν φέτος περίπου 1.000 υποψήφιοι λιγότεροι στο Πεδίο αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες προς τον βαθμολογικό πυθμένα (κοντά στο 9,9 δηλαδή), με τις βάσεις να σημειώνουν πτώση της τάξεως των 200-250 μορίων. Ωστόσο, και στο 2ο Ε.Π., στα περιζήτητα τμήματα των Πολυτεχνείων -όπως των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών- αναμένεται να σημειώσουν μικρή, αλλά σαφή άνοδο στις βάσεις τους, της τάξης των 150-250 μορίων.

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Υγείας): Μικρή μεν, σαφής δε, θα είναι η πτώση των βάσεων για τις Ιατρικές Σχολές, της τάξης των 150 μορίων περίπου. Πάντως, φαίνεται ότι θα υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες για επιτυχία σε σχολές του Πεδίου αυτού για όσους ξεπεράσουν το βαθμολογικό «κατώφλι» του 9,3.

Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): Ιδιαίτερη θα είναι φέτος η εικόνα στο Πεδίο αυτό, καθώς από τη μία οι φετινές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν πανομοιότυπες με εκείνες της περυσινής χρονιάς (στο 10,45 η μέση επίδοση), από την άλλη ο αριθμός των υποψηφίων είναι αυξημένος κατά 1.445 άτομα. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να δρομολογήσουν αύξηση των βάσεων, η οποία θα είναι μεγαλύτερη στα περιζήτητα τμήματα, όπως είναι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Προς τον βαθμολογικό «πυθμένα» του 8,4 αναμένονται οριακές αυξομειώσεις.

Και τώρα, το Μηχανογραφικό

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι φέτος, η υποβολή των Μηχανογραφικών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, αντί δύο.

Επιπλέον, μέσα στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων.

Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών 2023 (των βάσεων εισαγωγής δηλαδή), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, αυτή αναμένεται να γίνει στο τέλος του Ιουλίου.

