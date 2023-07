Πολιτική

Κεραμέως - Δημόσιο: προσλήψεις, αξιολόγηση, κινητικότητα και μπόνους παραγωγικότητας

Τι είπε η νέα ΥΠΕΣ στον ΑΝΤ1 για τις αυξήσεις μισθών στους δημοσίους υπάλληλους. Πως θα γίνουν οι προσλήψεις στην Υγεία. Τι θα ισχύσει για την αξιολόγηση του προσωπικού.

Καλεσμένη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν το Σάββατο η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε για τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η νέα Κυβέρνηση σχετικά με το Δημόσιο.

Η κ. Κεραμέως είπε ότι βασικός στόχος είναι να υπάρξουν «ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη: στα νοσοκομεία, στην παιδεία, συνολικά και παντού».

Είπε πως ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, ενώ τόνισε ότι «θα υπάρχει επιμόρφση και αξιολόγηση του προσωπικού, παράλληλα με στοχοθεσία και βασική επιδίωξη την βελτίωση της παροχής έργου στους πολίτες».

«Θα υπάρχει μπόνους παραγωγικότητας, ανέλιξη και ανάπτυξη και για αυτό είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των υπαλλήλων για να γίνονται καλύτεροι», είπε η νέα Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας σχηματικά λόγο για «μια δια βίου μάθηση», ενώ σημείωσε πως θα υπάρξουν και κύκλοι κινητικότητας στο Δημόσιο.

«Έχουμε πει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο: για κάθε αποχώρηση υπάρχει μια πρόσληψη στο Δημόσιο. Ως κυβέρνηση πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες, γιατί πχ. με την ψηφιοποίηση του Κράτους μπορεί να μην χρειάζεται η αναπλήρωση μιας θέσης, ενώ υπάρχουν ανάγκες για να καλυφθούν πχ. στην υγεία. Ενδεικτικά, στην Παιδεία, διορίσαμε τα τελευταία χρόνια 28.500 εκπαιδευτικούς, μετά από 11 χρόνια έγιναν προσλήψεις, διότι υπήρξε προτεραιοποίηση», ανέφερε η Υπ. Εσωτερικών.

Συνεχίζοντας σχετικά με τις προσλήψεις, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε πως «έχει προτεραιοποιήσει ο Πρωθυπουργός τον κλάδο της υγείας. Έχει δεσμευθεί για 10.000 προσλήψεις στην Υγεία και αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της προτεραιοποίησης, με πλήρωση των θέσεων όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ παράλληλα θα υπάρχει διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού για να γίνεται καλύτερο».

Όπως σημείωσε, «ήδη υπάρχει πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης για επιμόρφωση 250.000 δημοσίων υπαλλήλων».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ακόμη ότι προωθείται η «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση», σημειώνοντας ότι «το πως ορίζονται οι αρμοδιότητες σε κυβέρνηση, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις και δήμους, ώστε να γίνει ορθολογική κατανομή τους, έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να δίνονται λύσεις για τον πολίτη. Πχ. για τα κλαδιά μπροστά από το σπίτι σου, αν δεν είναι σαφές ποιος έχει την αρμοδιότητα, δεν θα μπορέσει να βρεθεί λύση άμεσα».

Ερωτηθείσα για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, η νέα Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε «εμείς θέλουμε γόνιμη αντιπολίτευση. Ήταν αναμενόμενη η παραίτηση Τσίπρα, μετά από 3 ήττες. Οι πολίτες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει κλείσει ένας κύκλος στην χώρα μας, που είχε να κάνει με τον διχασμό και την τοξικότητα. Πάμε σε νέο κύκλο, που μετράει η απόδοση των μέτρων και των πολιτικών, αυτό ανοίγει έναν νέο κύκλο στην μεταπολίτευση».





