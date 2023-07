Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει… Σαματά

Ποιος είναι ο διεθνής Αφρικανός επιθετικός που απασχολεί τους ανθρώπους του «Δικεφάλου».

Το όνομα του Μπουανά Αλί Σαματά, διεθνή επιθετικού με την Τανζανία, είναι αυτό που εξετάζεται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες για να στελεχώσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας.

Έπειτα από τις προσπάθειες για τον Μανόλο Γκαμπιαντίνι και τον Φεντόρ Τσάλοφ, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν, οι «ασπρόμαυροι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ύψους 1,83μ. φορ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσέ μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Σαματά ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, με τη Γκενκ να είναι η πρώτη ομάδα που τον έφερε στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2016. Η Αστον Βίλα (16 συμμετοχές/2 γκολ) δαπάνησε 10,5 εκ. ευρώ για να τον κάνει δικό της τέσσερα χρόνια μετά, για να ακολουθήσει η μεταγραφή έναντι 6 εκ. ευρώ στη Φενέρμπαχτσέ (33 συμμετοχές/6 γκολ). Αντβέρπ (39 συμμετοχές/9 γκολ/5 ασίστ) και ξανά Γκενκ ήταν οι επόμενοι σταθμοί της καριέρας του 68 φορές διεθνή Τανζανού φορ που έχει πετύχει και 22 γκολ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου του 1992 φορ πέτυχε 6 γκολ σε 27 αγώνες στην κανονική διάρκεια της Jupiler Pro League, όμως δε βρήκε δίχτυα ούτε στα 6 ματς των Play Off ούτε στα 3 του Κυπέλλου. Συνολικά με την Γκενκ έχει παίξει σε 227 αγώνες, έχοντας πετύχει 82 γκολ και μοιράσει 21 ασίστ.

