Φοροδιαφυγή - Θεοχάρης: Επίσπευση της διασύνδεσης POS με ταμειακές μηχανές

Τι είπε ο Υφυπουργός στον ΑΝΤ1 για τις ρυθμίσεις οφειλών, την ανεργία και το πλέγμα μέτρων στήριξης, μεταξύ άλλων σε συνταξιούχους, που υποσχέθηκε προεκλογικά η ΝΔ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Χάρης Θεοχάρης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεσμεύθηκε ότι η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει όσα μέτρα έχει εξαγγείλει προεκλογικά για μείωση φόρων και επιβαρύνσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις, λέγοντας πως από την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προκύπτει περιθώριο για παρεμβάσεις,

«Έως τώρα η οικονομία αποδίδει και πρέπει να συνεχίσουμε στο μονοπάτι αυτό», επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κυνήγι της φοροδιαφυγής, ώστε να προκύψει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για θετικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, επιφυλασσόμενος να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, αφού όπως είπε λεπτομέρειες θα δοθούν στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης στην Βουλή, σημείωσε ότι θα υπάρξει επιτάχυνση στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS.

Ο Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε την μείωση της ανεργίας και ειδικά, όπως είπε, της ανεργίας των νέων, συμπληρώνοντας ότι «στόχος μας είναι η μονοψήφια ανεργία».

Για τους συνταξιούχους είπε πως υπάρχει ευχέρεια για να ληφθεί σειρά μέτρων για ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών, ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «Θα κάνουμε αξιολόγηση τω ρυθμίσεων που έχουμε ως τώρα, για να δούμε που υπάρχει αποτυχία».









