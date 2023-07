Κοινωνία

Σαλαμίνα: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σκυτάλης.

εικόνα αρχείου

Η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας ενημερώθηκε τα ξημερώματα για την ύπαρξη μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σκυτάλης.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 55 ετών και αλλοδαπή, ενώ από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

