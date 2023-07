Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος συνεπιβάτης μηχανής - Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί στην ίδια περιοχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νεαρό, που άφησε την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο. Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο και ο αδελφός του. Πως συνέβη η τραγωδία.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στον παραλιακό δρόμο, στο ύψος του Περιγιαλίου Κορινθίας, όταν νεαρός οδηγός δικύκλου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί και να τραυματιστεί θανάσιμα ο συνεπιβάτης του δικύκλου, ηλικίας μόλις 20 ετών, από το Βέλο Κορινθίας.

Ο 20χρονος από το Βέλο Κορινθίας που σκοτώθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε χάσει τον αδελφό του σε τροχαίο δυστύχημα, κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε και ο ίδιος, ενώ πριν από έναν χρόνο είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα του.

Τα αίτια για το τραγικό συμβάν διερευνώνται απο το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Porto Heli Run στην μνήμη του Μίνωα Κυριακού (βίντεο)

Βόλος: Έγδυσαν ανήλικο ΑμΕΑ, τον χτυπούσαν και τραβούσαν βίντεο

Βουλή: Οι 300 βουλευτές μετά τις “καραμπόλες” - Αλλαγές στα γραφεία των αρχηγών