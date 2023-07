Κοινωνία

Trafficking - “Αμαρυλλίς”: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα μαστροπείας (εικόνες)

Χειροπέδες σε 11 άτομα που φέρονται ως μέλη κυκλωμάτων μαστροπείας, που εξέδιδαν γυναίκες, πέρασαν οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια επιχείρησης με το κωδικό όνομα «Αμαρυλλίς».

-

Παρουσία εκπροσώπων της INTERPOL, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα, της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας (Policia Nacional), της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα), καθώς και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Α21» πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της υπόθεσης εξάρθρωσης διεθνικού εγκληματικού δικτύου, που δραστηριοποιοείτο στην εμπορία και εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών από τη Λατινική Αμερική.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει 11 άτομα.

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Ιωάννη Σκούρα:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Η συστηματική και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, επέφερε ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαρθρώθηκε διεθνικό εγκληματικό δίκτυο, αποτελούμενο από δύο (2) εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων προέβαιναν στην εμπορία γυναικών, προερχόμενων κυρίως από τη Λατινική Αμερική, με σκοπό την οικονομική και γενετήσια εκμετάλλευσή τους και την επακόλουθη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Για τον τερματισμό της δράσης του εν λόγω εγκληματικού δικτύου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, πρωινές και μεσημεριανές ώρες χθες (30 Ιουνίου 2023) σε Αττική και Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν έντεκα (11) μέλη του εγκληματικού δικτύου, ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκε έλεγχος σε δεκατρείς (13) οίκους ανοχής, όπου συνελήφθησαν και έντεκα (11) γυναίκες, ως προσωπικό των οίκων ανοχής.

Παράλληλα, διασώθηκαν 51 θύματα γυναίκες, από τις οποίες 48 υπήκοοι Κολομβίας, 2 Βενεζουέλας και 1 Αλβανίας, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη των αλληλένδετων αυτών εγκληματικών οργανώσεων είχαν οικοδομήσει δίκτυο εντοπισμού γυναικών, τις οποίες έπειθαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, αποσπώντας τη συναίνεση τους, με απατηλά μέσα και ψευδείς υποσχέσεις, για παροχή εργασίας με υψηλές απολαβές και υπό καλές συνθήκες.

Με τον τρόπο αυτό τις εγκαθιστούσαν σε διαμερίσματα και τις μετέφεραν σε οίκους ανοχής όπου τις εκμεταλλεύονταν καθημερινά, χωρίς ρεπό. Χαρακτηριστικό της σκληρότητας με την οποία φέρονταν στις γυναίκες – θύματα ήταν ότι όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή κατά την εμμηνορρυσία, προέβαιναν σε απειλές σε βάρος τους, με αφαίρεση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, εξευτελισμούς και την επιβολή προστίμων ύψους εκατό (100) ευρώ.

Περαιτέρω και λόγω του ύψους των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, υπήρχε επιτακτική ανάγκη νομιμοποίησής τους, η οποία επετεύχθη με τη σύσταση τριών (3) εταιρειών, μέσω των οποίων προσπαθούσαν να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων που αφειδώς ξόδευαν, διάγοντας πολυτελή βίο.

Είναι αυτονόητο ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ αλλά θα συνεχιστούν μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων μελών του δικτύου που δρουν στο εξωτερικό.

Θεωρώ ότι καταλυτική συνδρομή στην επιχείρηση για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου υπήρξε η παρουσία εκπροσώπων της INTERPOL, της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα), καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων «OUR GREECE» και «Α21», που εξειδικεύονται στην αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω.

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας για την αρμονική συνεργασία και καταλυτική συνδρομή τους, που οδήγησαν στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της επιχείρησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία.

Σας ευχαριστώ.»

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Καλημέρα σας.

Όπως προανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων κατόρθωσε με επιτυχία να εξαρθρώσει δύο συγκοινωνούντες εγκληματικές οργανώσεις διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020 στην εμπορία και γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών καθώς και στην νομιμοποίηση των εσόδων τους από την εγκληματική τους δράση.

Για τον εντοπισμό των θυμάτων και τη σύλληψη των μελών των εγκληματικών οργανώσεων, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές και μεσημβρινές ώρες την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα από τα οποία 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα υπόλοιπα προσωπικό οίκων ανοχής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εμπορίας ανθρώπων, της παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, της πρόληψης και καταστολής από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται 4 ακόμη άτομα του διεθνικού δικτύου, τα οποία αναζητούνται.

Πιο αναλυτικά, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο (2) εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούσαν δομημένα, με ιεραρχία και διαρκή αλλά και αλληλένδετη μεταξύ τους δράση, με δραστηριότητα τόσο στη χώρα μας όσο και στην Κολομβία, με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, σε οίκους ανοχής και studios στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Η αλληλένδετη δράση τους έγκειται στο γεγονός ότι τα αρχηγικά μέλη τους διατηρούσαν σχέσεις συνεργασίας και οικονομικών συνδιαλλαγών, ενώ άλλα δύο μέλη λειτουργούσαν για λογαριασμό και των δύο οργανώσεων ως στρατολογητές.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εγκληματική οργάνωση απαρτίζονταν από 9 άτομα, με τη δράση τους να τοποθετείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020. Διατηρούσαν συνολικά δώδεκα (12) οίκους ανοχής, από τους οποίους οι δέκα (10) στην Αττική και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη, καθώς και πέντε διαμερίσματα, όπου μετέφεραν και εγκαθιστούσαν τα θύματά τους.

Στους οίκους ανοχής εξανάγκαζαν τις γυναίκες να εκδίδονται έναντι του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ύπαρξη υπέρογκου χρέους, που κυμαινόταν από 2.600 έως 2.800 ευρώ, ενώ αφαιρούσαν από αυτές το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που αποκόμιζαν.

Μάλιστα, όπως προανάφερε και ο κ. Διοικητής, μετέρχονταν απειλές και εξευτελιστικές συμπεριφορές, ώστε να τις εξαναγκάζουν σε καθημερινή εργασία ακόμα και όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας.

Τα κέρδη που αποκόμιζαν από τη δράση τους ξεπερνούσαν τις 160.000 ευρώ μηνιαίως, από τα οποία 130.000 ευρώ προέρχονταν από τους οίκους ανοχής στην Αττική.

Αναφορικά με τον ρόλο που είχε κάθε μέλος της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα δύο αρχηγικά μέλη διεύθυναν την εγκληματική οργάνωση, έλεγχαν τη δράση των μελών, έδιναν την τελική έγκριση για τη στρατολόγηση των εκδιδομένων γυναικών, καθόριζαν το χρέος της καθεμίας, ήταν ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των οίκων ανοχής, διαχειρίζονταν τα παράνομα κέρδη και οργάνωναν τη νομιμοποίηση τους.

Στα υπόλοιπα μέλη είχαν κατά περίπτωση ανατεθεί συγκεκριμένοι ρόλοι και ειδικότερα τρεις στρατολόγοι, ένας ταμίας, τρεις υπεύθυνοι οίκων ανοχής, τέσσερις οδηγοί, μία επιτηρήτρια και ένας «αχυράνθρωπος» , ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής των εταιριών, που η οργάνωση χρησιμοποιούσε, προκειμένου να νομιμοποιήσει τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες της.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από τέσσερα (4) μέλη, από τα οποία δύο (2) αρχηγικά, έχοντας διαρκή δράση τουλάχιστον από το 2021, με σκοπό την γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευση γυναικών στους οχτώ (8) οίκους ανοχής που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας.

Τα άλλα δύο μέλη, τα οποία ήταν κοινά και στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούσαν τους στρατολογητές των γυναικών, τις οποίες μετέφεραν αεροπορικά στη χώρα μας και τις εγκαθιστούσαν σε τρία (3) διαμερίσματα που διατηρούσε η εν λόγω εγκληματική οργάνωση στην Καλλιθέα.

Από εκεί τις μετέφεραν στους οίκους ανοχής, έναντι αμοιβής πέντε (5) ευρώ ανά διαδρομή και τις εξανάγκαζαν να πραγματοποιούν δεκάδες ερωτικά ραντεβού, καθημερινά και χωρίς ρεπό, έναντι του ποσού των είκοσι (20) ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων παρακρατούνταν από αρχηγικό μέλος, με το πρόσχημα ύπαρξης χρέους, ύψους 1.600 ευρώ, το οποίο μάλιστα μειωνόταν κατά 300 ευρώ μόνο στην περίπτωση που κάποια εκδιδόμενη στρατολογούσε άλλη γυναίκα για λογαριασμό της οργάνωσης.

Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος των εκδιδομένων γυναικών, τη ρύθμιση του χρέους, τη λειτουργία των οίκων ανοχής και τη συγκέντρωση των εσόδων της οργάνωσης ήταν το ένα αρχηγικό μέλος, το οποίο στη συνέχεια παρέδιδε τα χρήματα στο έτερο αρχηγικό μέλος, για την περαιτέρω διαχείριση τους. Συγκεκριμένα, μέσω εταιρείας real estate που διατηρούσε, νομιμοποιούσε τα έσοδα της εγκληματικής ομάδας, ώστε να αποκρύψει την παράνομη προέλευση τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δεκατρείς (13) οίκους ανοχής και δέκα (10) οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13.450 ευρώ,

2 αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα,

μικροποσότητα χασίς,

σιδερογροθιά και πτυσσόμενη ράβδος,

δεκάδες κάμερες και καταγραφικά επιτήρησης.

δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

δύο (2) καταμετρητές χρημάτων

10 χρηματοκιβώτια,

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με τη λειτουργία των οίκων ανοχής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στα θύματα του εγκληματικού δικτύου παρασχέθηκε αρωγή και προστασία ενώ μεταφέρθηκαν σε ξενώνες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός τους, κατόπιν επιθυμίας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές συνεχίζονται.

Σας ευχαριστώ.»

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι εκπρόσωποι της Αμερικάνικης Πρεσβείας, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και της Interpol ευχαρίστησαν την Ελληνική Αστυνομία και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας στην εξάρθρωση του διεθνικού δικτύου, αναδεικνύοντας πτυχές της συνεισφοράς των Υπηρεσιών τους στην επιχείρηση και τόνισαν την ανάγκη συνέχισης τέτοιας μορφής συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

