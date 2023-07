Αθλητικά

ΑΕΚ και Πινέδα θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2027!

Η «Ένωση» ανακοίνωση την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Μεξικανού MVP της Super League 2022-23, από την Θέλτα.

Την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Ορμπελίν Πινέδα από τη Θέλτα, ανακοίνωσε η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε τη μεταγραφή του Μεξικανού.

Ο 27χρονος μέσος «δεσμεύτηκε» με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, με τους «κιτρινόμαυρους» να χαρακτηρίζουν τη μεταγραφή ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι η παραμονή του Πινέδα «έκαιγε» τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, καθώς ο Μεξικανός αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο στην κατάκτηση του νταμπλ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ είναι γεγονός!

Η ομάδα μας ανακοινώνει τη συμφωνία της με την ισπανική Θέλτα για την αγορά του 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός διεθνής άσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 με τη μορφή δανεισμού. Αγωνίστηκε συνολικά σε 42 παιχνίδια σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, σκόραρε 10 φορές, έβγαλε 4 ασίστ και είχε καθοριστική συμμετοχή στην κατάκτηση του νταμπλ από την ομάδα μας έπειτα από 45 χρόνια, κερδίζοντας και τον τίτλο του MVP της Super League 2022-23!

Όρμπε, για πάντα εδώ!

