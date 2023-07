Κόσμος

Επεισόδια στη Γαλλία: “Βράζει” η χώρα για τη δολοφονία του 17χρονου από αστυνομικό

Ο Μακρόν ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γερμανία, λόγω των επεισοδίων. Σήμερα η κηδεία του 17χρονου.

Συνεχίζει να φλέγεται για τέταρτη ημέρα η Γαλλία. Συνολικά 1.311 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια της τέταρτης συνεχόμενη νύχτας επεισοδίων στη Γαλλία, μετά τη δολοφονία εφήβου από πυρά αστυνομικού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

The morning after across France. pic.twitter.com/el1slgZUhl — Truthseeker (@Xx17965797N) July 1, 2023

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ., με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της χώρας. Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, επέτρεψαν να περιοριστούν τα επεισόδια αυτή την τέταρτη νύκτα ταραχών. Όμως «79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν», περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Νεαροί κουκουλοφόροι

Στη Λιόν και τη Γκρενόμπλ συγκρούσεις σημειώθηκαν με ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, και πετούσαν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στη Ναντέρ, περιοχή του Παρισιού από όπου καταγόταν ο Ναέλ, οι κάτοικοι ετοιμάζονται σήμερα για την κηδεία του νεαρού.

«Το Σάββατο 1η Ιουλίου θα είναι για την οικογένεια του Ναέλ μια ημέρα περισυλλογής», έγραψαν οι δικηγόροι της οικογένειας, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να μην παραστούν στην κηδεία.

France riot is going crazy. A guy makes a little jump to avoid getting hit by a chainsaw dragged by a motorcycle. pic.twitter.com/jnSuowzRIi — Fights & Wild content (@NoCapFights) July 1, 2023

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις οικογένειες να επιδείξουν υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι το ένα τρίτο των συλληφθέντων τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «ήταν νέοι, μερικές φορές πολύ μικρής ηλικίας».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε την επίσημη επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει από αύριο, Κυριακή, το βράδυ στη Γερμανία, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της γερμανικής προεδρίας, έπειτα από τέσσερις ημέρες ταραχών στη Γαλλία.

«Ο Γάλλος πρόεδος Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό πρόεδρο Σταϊνμάγερ και τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη χώρα του. Ο πρέοδρος Μακρόν ζήτησε την αναβολή της προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του στη Γερμανία», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η γερμανική προεδρία.

