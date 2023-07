Αθλητικά

Βεζένκοφ: Αφήνει τον Ολυμπιακό... και πάει NBA

Ο 27χρονος φόργουορντ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του αποφάσισε να πραγματοποιήσει ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο 27χρονος φόργουορντ αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση των Σακραμέντο Κινγκς και να αγωνιστεί στον μαγικό κόσμο του NBA.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την ομάδα του Σακραμέντο είναι τριετές με συνολικές απολαβές στα 20 εκατ. δολάρια, δηλαδή κάτι παραπάνω από 6,5 εκατ. δολάρια ετησίως.

Κάτι που σημαίνει ότι καθαρά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Βεζένκοφ θα μπαίνουν τα μισά ετησίως, δηλαδή στα 3,2 εκατ. δολάρια και λίγο παραπάνω αφού τα υπόλοιπα είναι η εφορία. Με τον Ολυμπιακό από την μεριά του να βάζει στην άκρη 1,5 εκατ. ευρώ από το buy out του MVP της Euroleague τη σεζόν που μας πέρασε.

«Ο Σάσα Βεζένκοφ - MVP της EuroLeague- συμφώνησε σε τριετές συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Σακραμέντο Κινγκς, λένε οι ατζέντηδες του Mark Bartelstein και George Roussakis της @PrioritySports και Nick Lotsos της Team Lotsos στο ESPN. Ο 27χρονος Βεζένκοφ, ένας ελίτ φορ φορ 4 για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, αναμένεται να έχει ρόλο βασικού στους Κινγκς», ανέφερε στο τιτίβισμά του ο έγκυρος ρεπόρτερ.

