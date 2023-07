Life

Επεισόδια στη Γαλλία: Έλληνες που ζουν στο Παρίσι μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι αναφέρουν Έλληνες που ζουν στη Γαλλία για τα βίαια γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Έλληνες που ζουν στο Παρίσι μιλούν στον ΑΝΤ1 για τα άγρια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ από πυρά αστυνομικού.

Ολονύχτιες οδομοχίες, πυρπολήσεις κτιρίων και αυτοκινήτων και συγκρούσεις. Μάρτυρας τέτοιων γεγονότων έγινε η δικηγόρος Δροσούλα Παπαδοπούλου που αντίκρυσε αυτή την εικόνα μπροστά στο σπίτι της στο Παρίσι, «στο δρόμο μου είχαν βάλει φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, είχαν πάρει τα σκουπίδια και είχαν βάλει φωτιά στο δρόμο. Φοβήθηκα όταν μπήκαμε στο σπίτι. Χθες το βράδυ σταμάτησαν οι αστυνομικοί 892 άτομα γιατί βάζουν φωτιά παντού. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και φοβούνται. Μάθαμε ότι 80 αστυνόμοι τους πήγαν στο νοσοκομείο».

Στις διαδηλώσεις μετέχουν κυρίως νέοι, από τα προάστια του Παρισιού. Κινητοποιούνται μέσω Tik Tok έχοντας δημιουργήσει μάλιστα εφαρμογή η οποία δείχνει τα στίγματα των συγκρούσεων λέει ο Αντώνης Βούρτσης από το Παρίσι .«Εκείνο που μου κάνει αίσθηση είναι η έκφραση tiktoklization η τικτοποίηση μέσω τικτοκ μαζεύονται και κάνουν διαδηλώσουν προσπαθούν να κάψουν ή καίνε διάφορα. Πάρα πολλά λεωφορεία, πάρα πολλά κτιρία. Έχουν συλληφθεί χιλιάδες κυρίως νεαρής ηλικίας, αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση. Από 15 έως 17.



«Έχουν γίνει πολλές ζημιές. Είναι η τέταρτη βραδιά που γίνονται ζημιές. Ξεκίνησαν να επιτίθενται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία και τραμ, για αυτό, και, εχθές το βράδυ απαγόρευσαν την κυκλοφορία των λεωφορείων και των τρένων μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Επιτίθενται, επίσης, σε αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικά τμήματα και δημαρχεία, τα οποία έχουν πάρει φωτιά, όπως, επίσης και σε καταστήματα», αναφέρει άλλη κάτοικος του Παρισιού.

Υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη τη Γαλλία κατοικούν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες.

