Καρκίνος: Το “ευχαριστώ” της 19χρονης Ραφαέλας σε Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη

Με παρέμβαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας η 19χρονη νοσηλεύεται ήδη σε ιδιωτικό νοσοκομείο

Λύση στο πρόβλημα με την περίθαλψη της 19χρονης Ραφαέλας Πιτσικάλη, που παλεύει με μια σπάνια μορφή καρκίνου, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ύστερα από την ανάρτηση απόγνωσης που έκανε η ίδια προ ολίγων ημερών, στην οποία κατήγγειλε πως παρά την υποτροπή της νόσου της τα νοσοκομεία δεν δέχονταν να της κάνουν εισαγωγή.

Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίθηκαν άμεσα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας που φρόντισαν να εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία για την υγεία της.

Μέσω νέας ανάρτησης, η 19χρονη Ραφαέλα μοιράστηκε την πρωτοβουλία του Μητσοτάκη και του Χρυσοχοΐδη για την στήριξή τους σε αυτό τον μεγάλο αώνα που δίνει, οι οποίοι έδειξαν ελικρινές ενδιαφέρον και την διαβεβαίωσαν πως θα είναι στο πλευρό της.

Η ανάρτηση με το «ευχαριστώ» της Ραφαέλας:

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας όσα έγιναν σήμερα, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, που επικοινώνησαν μαζί μου τηλεφωνικά και ενδιαφέρθηκαν προσωπικά για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου. Το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και η διαβεβαίωση ότι θα είναι διαρκώς στο πλευρό μου, μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσω τον αγώνα για ζωή, μαζί με τους ανθρώπους μου που είναι από την αρχή δίπλα μου. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου όλους τους ανθρώπους που με σκέφτονται, νοιάζονται, προσεύχονται για εμένα και δίνουν χρήματα για το μεγάλο ταξίδι στο Χιούστον. Ελπίζω κι εύχομαι ανάλογη στήριξη και βοήθεια από το κράτος να έχουν διαρκώς και τα άλλα παιδιά και οι άλλοι άνθρωποι. Πρέπει να καλυφθεί θεσμικά, στο τομέα υπηρεσιών υγείας το κενό περίθαλψης και φροντίδας της εφηβικής-πρώιμης νεαρής ηλικίας. Των παιδιών δηλαδή που αντιμετώπισαν ένα σοβαρό θέμα υγείας ή ένα χρόνιο θέμα, και όταν μεγαλώνουν "χάνονται" μεταξύ διαφορετικών γιατρών, νοσοκομείων, ιατρικών ιστορικών και επαναλαμβανόμενων εξετάσεων χωρίς ένα κοινό σημείο αναφοράς.»

Η Ραφαέλα στην αρχική ανάρτησή της είχε αναφέρει ότι με υποτροπή της νόσου της είναι αναγκασμένη να ψάχνει κάθε φορά που δεν αισθάνεται καλά ποιο νοσοκομείο εφημερεύει, ώστε να μεταβαίνει καθώς πλέον δεν μπορεί να νοσηλεύεται στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα είχε αναφέρει ότι δεν νιώθει καμία ασφάλεια, ενώ περιέγραψε την δύσκολη κατάσταση που είναι μπλεγμένη στα «γρανάζια» του ελληνικού συστήματος υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ραφαέλας:

«Με διώχνουν από το Παίδων Αγια Σοφίας ,αναγκαστικά και από το όραμα ελπίδας με υποτροπή της νόσου και ξαφνικά ψάχνω για νοσοκομείο να συνεχίσω.. τώρα πλέον όταν δεν αισθάνομαι καλά θα πρέπει κάθε φορά να αλλάζω νοσοκομείο αναζητώντας ποιο εφημερεύει . άρα στην ουσία που βρισκόμαστε; πουθενά! που ανήκω εγώ ; είμαι παιδί; είμαι έφηβη ; είμαι ενήλικας; τι ακριβώς είμαι; είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα.. και εγώ λιποθύμησα τρεις φορές προχθές. δεν νιώθω καμία ασφάλεια.. μου την πήρανε τώρα που την είχα πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. δεν ήθελα να χαλάσω λεφτά για να πάω στο ιδιωτικό, διότι τα χρειάζομαι για το ταξίδι που θα κάνουμε στην Αμερική. δυστυχώς όμως είσαι δικασμένος κάποιες φορές και αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα όταν δεν έχεις την ασφάλεια που πρέπει. δεν έχω ιδιωτική ασφάλεια, δε μου επιτρέπεται... έχω όμως ΕΟΠΥΥ».

