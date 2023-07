Κόσμος

Τουρκία: Σάλος με Έλληνα TikToker που άνοιξε τη γαλανόλευκη μπροστά στην Αγία Σοφία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση του νεαρού που άνοιξε την ελληνική σημαία μπροστά στην Αγία Σοφία, κάνοντας και δήλωση περί «εκκλησίας».

-

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Τουρκία Έλληνας TikToker που άνοιξε την ελληνική σημαία μπροστά από την Αγία Σοφία. Οι τουρκιές εφημερίδες, μάλιστα, διατείνονται ότι, του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία.

Σε βιντεάκι που ανέβασε στο TikTok προ λίγων ημερών ο νεαρός ανοίγει τη γαλανόλευκη μπροστά από την Αγία Σοφία και λέει:

«Η Αγία Σοφία θα είναι πάντοτε εκκλησία και όχι απλά εκκλησία Ελληνική εκκλησία».

«Ο Έλληνας φαινόμενο στα σόσιαλ μίντια συμπεριφέρθηκε με τέτοια αυθάδεια που ξεσήκωσε την Τουρκία. Άνοιξε την ελληνική σημαία μπροστά από την Αγία Σοφία και είπε πως μια μέρα θα επιστρέψει στον πραγματικό του κάτοχο», μετέδωσε δημοσιογράφος της τουρκικής τηλεόρασης.

«Πρόκληση» χαρακτηρίζουν τα ΜΜΕ της Τουρκίας την συγκεκριμένη κίνηση του Έλληνα TikToker. Σύμφωνα με δημοσίευμα του HalkTV, στον Έλληνα νεαρό επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. «Οι ομάδες του Επαρχιακού Αστυνομικού Τμήματος διαπίστωσαν ότι το άτομο που τράβηξε το βίντεο με τις προκλητικές δηλώσεις ήταν ο Έλληνας πολίτης Mike Kondylas .Ως αποτέλεσμα των ερευνών, απαγορεύτηκε η είσοδος του εν λόγω προσώπου στην Τουρκία», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.

«Αυτό είναι προϊόν του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ούτε εναντίον αυτού του παιδιού, ούτε εναντίον του ελληνικού λαού ας μην δημιουργούμε εχθρότητα, αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο», αναφέρεται σε άλλο δημοσίευμα.

Παρέμβαση έκανε και ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του πως, «το τζαμί της Αγίας Σοφίας είναι η καρδιά του έθνους μας. Θα συνεχίσει να είναι η σφραγίδα της πατρίδας μας με το αιώνιο κάλεσμα για προσευχή. Οποιαδήποτε ασέβεια προς αυτό θα οδηγήσει σε απογοήτευση. Η φρουρά του είναι η ένδοξη σημαία μας με το μισοφέγγαρο…».

Για το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει γίνει κάποια όχληση προς τις ελληνικές αρχές. «Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει τις αντίστοιχες ελληνικές για το περιστατικό, ούτε και ο ενδιαφερόμενος οι συγγενείς του έχουν επικοινωνήσει Με τις ελληνικές αυτές», ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Μιχάλης Κονδυλάς είναι αριστούχος απόφοιτος των ΕΠΑΛ της Σύρου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταφέροντας τις εμπειρίες του από ταξίδια που πραγματοποιεί.

Επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη πρόσφατα αναρτώντας το βίντεο που προκάλεσε την θύελλα αντιδράσεων στη γείτονα χώρα, ενώ ενημερώθηκε για την απαγόρευση εισόδου από σχόλια που έχουν γίνει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι από κάποιο επίσημο φορέα της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα: