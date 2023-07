Οικονομία

Ακρίβεια: Τα τρία μέτρα που παρατείνονται

Σε τρία μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας προχώρα το οικονομικό επιτελείο με το «καλημέρα» της ανάληψης των νέων καθηκόντων.

Της Ηρώς Ράντου

Το «Καλάθι του νοικοκυριού» παρατείνεται μέχρι και το τέλος του έτους, όπως και το μέτρο του μέγιστου περιθωρίου κέρδους για επιχειρήσεις που εμπορεύονται βασικά αγαθά και καύσιμα προκειμένου να μπει ένα τέλος σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ταυτόχρονα εξετάζεται και η παράταση του market pass.

Ευχάριστη εξέλιξη και ο νέος γύρος επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος για τον Ιούλιο.

Την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο «τρέχει» να εφαρμόσει άμεσα προεκλογικές δεσμεύσεις που θα δώσουν «ανάσες» στους πολίτες από το 2024. Το πρώτο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ θα έρθει προς ψήφιση στην καρδιά του καλοκαιριού.

«Τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα προεκλογικά τα οποία θα έχουν ισχύ για την επόμενη χρονιά είναι αυτά που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης.

Το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει:

1.Nέο μισθολόγιο στο Δημόσιο με αυξήσεις στους μισθούς

2.Αύξηση του αφορολογήτου κατά €1.000 για οικογένειες με παιδιά

3.Αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

4.Αύξηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

5.Μόνιμη απαλλαγή για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στα φάρμακα

6.Youth pass για νέους που ενηλικιώνονται

7.Και μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της REAL NEWS, το νέο οικονομικό επιτελείο βάζει στο στόχαστρο τη φοροδιαφυγή με επτά όπλα:

Τη διεύρυνση των κλάδων όπου είναι υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και την επιτάχυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS. Παράλληλα σχεδιάζεται να αναγνωρίζονται στους ελεύθερους επαγγελματίες μόνο οι δαπάνες που περνούν από τα ηλεκτρονικά βιβλία My DATA καθώς 7 στους 10 συνεχίζουν να δηλώνουν «μη πιστευτά» κέρδη έως 10.000 ευρώ. Πρόσθετα εργαλεία, η ενίσχυση της εφαρμογής «Appodixi» με την υλοποίηση του κινήτρου της χρηματικής αμοιβής για όσους καταγγέλλουν «μαϊμού» αποδείξεις, η αναμόρφωση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και η επανεξέταση της φορολοταρίας.

«Θα βάλουμε κάτω όλα τα χρονοδιαγράμματα, θα δούμε ρεαλιστικά τι μπορεί να επιταχυνθεί», είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Χάρης Θεοχάρης.

Τέλος επιστρατεύεται και η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, ποιες φορολογικές δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς.

