Κόσμος

Κύπρος: Νεκρό κοριτσάκι σε σύγκρουση jet ski των γονιών του (εικόνες)

Οικογενειακή τραγωδία με τα jet ski άνδρα και γυναίκας να συγκρούονται και να σκοτώνεται το παιδί τους.

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σε παραλία της Λεμεσού, στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ένα ζευγάρι που έκανε jet ski με το 6χρονο κορίτσι του να βρίσκεται στο όχημα του πατέρα του, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το παιδί έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το παιδί ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη βοήθεια λουόμενων και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου και λίγο αργότερα έχασε τη ζωή του.

Η παραλία Lady`s Mile και συγκεκριμένα το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποκλείστηκε από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, η οποία και ανέλαβε τη διερεύνηση του περιστατικού, με την Αστυνομία της Κύπρου να είναι ενήμερη για την έρευνα.

