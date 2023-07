Κόσμος

Γαλλία: Θρήνος και οργή στην κηδεία του 17χρονου (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 17χρονου, η δολοφονία του οποίου έχει προκαλέσει πρωτοφανή επεισόδια στη Γαλλία.

Ο έφηβος Ναέλ, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε από τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου και προκάλεσε ταραχές στη Γαλλία, κηδεύτηκε σήμερα κοντά στο Παρίσι, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

Η τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, πραγματοποιήθηκε "πολύ ήρεμα, με περισυλλογή και χωρίς παρεκτροπές", δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι παρέστησαν πολλοί νεαροί.

"Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ οικογενειακή", είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ταφή έγινε παρουσία της μητέρας του και της γιαγιάς του Ναέλ στο νεκροταφείο Μον-Βαλεριέν στη Ναντέρ, την πόλη όπου ζούσε ο 17χρονος και όπου σκοτώθηκε την Τρίτη όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής από αστυνομικό.

Η κηδεία είχε αρχίσει το πρωί στο νεκροφυλάκειο της Ναντέρ σε κλίμα μεγάλης έντασης μεταξύ ομάδων νέων και του Τύπου, την παρουσία του οποίου δεν επιθυμούσε η οικογένεια, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι παρόντες στην κηδεία ζήτησαν να μην ληφθεί καμία φωτογραφία από την κηδεία για να προστατευθεί η ταυτότητα των νεαρών.

"Να αναπαυθεί η ψυχή του, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήρθα να στηρίξω τη μητέρα, είχε μόνο αυτόν, η καημένη", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Ναντέρ, που δεν θέλησε να δώσει το όνομά της.

Η νεκροφόρα έφυγε από το νεκροφυλάκειο το μεσημέρι για να πάει στο τζαμί Ιμπν Μπαντίς της Ναντέρ για την επικήδεια τελετή.

Ο Ναέλ λάτρευε τη μουσική ραπ και τις μοτοσικλέτες. Τον είχε μεγαλώσει η μητέρα του στη Ναντέρ. Ήταν ο μονάκριβός της. Είχε εγκαταλείψει το σχολείο, εργαζόταν ως ντελιβεράς και είχε ξεκινήσει μια "πορεία ένταξης" στον σύλλογο Ovale Citoyen που συντροφεύει νέους μέσα από τον αθλητισμό. Ο Ναέλ είχε επίσης μια συνεργασία με τον σύλλογο ράγκμπι της Ναντέρ.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ναέλ, ο οποίος είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη γιατί δεν συμμορφωνόταν.

Ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει τον πυροβολισμό εξ επαφής από έναν αστυνομικό πάνω σε μοτοσικλέτα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν πει αρχικά οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να μπουν φωτιές σε πολλές πόλεις και εργατικές συνοικίες της χώρας τέσσερις συνεχόμενες νύχτες.

Σε βάρος του 38χρονου αστυνομικού, δράστη του θανατηφόρου πυροβολισμού, απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο αστυνομικός προφυλακίστηκε την Πέμπτη.

