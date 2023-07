Κόσμος

Ισραήλ: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές με τραγούδια κατά Νετανιάχου (εικόνες)

Οι διαδηλωτές διασκεύασαν το «Bella Ciao» των Ιταλών παρτιζάνων και έδωσαν νέο ραντεβού τη Δευτέρα έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελ Αβίβ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για ακόμη ένα Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών πόλεων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στην κεντρική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της «δημοκρατίας», ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες. Πολλοί τραγουδούσαν το «Bibi Ciao», μια διασκευή του πασίγνωστου «Bella Ciao» των Ιταλών παρτιζάνων, η οποία είχε ακουστεί και παλαιότερα κατά του Νετανιάχου. «Bibi» (Μπίμπι) είναι το προσωνύμιο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περίπου 150.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, ο συντηρητικός πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε διατεθειμένος να βάλει νερό στο κρασί του, εγκαταλείποντας το πλέον αμφιλεγόμενο κομμάτι της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, το οποίο θα επέτρεπε στο κοινοβούλιο να ανατρέπει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές δεν έχουν πειστεί για τις προθέσεις του Νετανιάχου και έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελ Αβίβ.

