Κοινωνία

Νέα Ιωνία: 11χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε πλατεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο έλειψε να μεταβληθεί σε τραγωδία το παιχνίδι ενός 11χρονου μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Από θαύμα σώθηκε, είπε ο καρδιολόγος που εξέτασε το παιδί.

-

Λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία η βόλτα και το παιχνίδι ενός 11χρονου με τους φίλους του, σε πλατεία της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του star, στην πλατεία που έπαιζε το παιδί με τους φίλους του, σε μία κολόνα ήταν ανοιχτό το καπάκι που καλύπτει κανονικά τα καλώδια. Ο μικρός, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του, ακούμπησε κατά λάθος με το χέρι του την κολόνα.

Μάλιστα το παιδί δεν ακούμπησε τα καλώδια αλλά έπιασε από την άλλη μεριά της κολόνας. Τότε, τον χτύπησε το ρεύμα και το παιδί έπεσε στο έδαφος.

Η μητέρα του έτρεξε κοντά του κι εκείνος της είπε ότι μουδιάζουν τα χέρια του και έχει αρρυθμία στην καρδιά. Μάλιστα, η μητέρα λέει ότι ο καρδιολόγος που εξέτασε το παιδί, είπε ότι γλίτωσε από θαύμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου Γερμανού

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή