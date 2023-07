Αθλητικά

World Cup πόλο: Η Εθνική μας διέλυσε την Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπαιξε φοβερή άμυνα στο ξεκίνημα και κράτησε τους Γερμανούς για 11 λεπτά χωρίς γκολ, «καθαρίζοντας» τον αγώνα.

-

Η Εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών επιβλήθηκε εύκολα της Γερμανίας με 19-6, σε αγώνα κατάταξης της τελικής φάσης του World Cup, που διεξάγεται στο Λος Άντζελες.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/07, 01:00) την 5η θέση.

Παρότι παρατάχθηκε χωρίς τον βασικό της φουνταριστό, Κώστα Κάκαρη (τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σολανάκης), και φυσικά χωρίς τον Άγγελο Βλαχόπουλο που δεν ακολούθησε την αποστολή στις ΗΠΑ, λόγω οικογενειακού προβλήματος, η Εθνική δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβάλλει την ανωτερότητά της.

Κράτησε τους Γερμανούς χωρίς γκολ στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα, προηγήθηκε 5-0 και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα, η «ψαλίδα» της διαφοράς άνοιξε πολύ, με την ελληνική ομάδα να ψάχνει συνεχώς την κόντρα και να κερδίζει συνολικά επτά πέναλτι, από τα οποία αξιοποίησε τα πέντε.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Γερμανία): 0-3, 2-4, 2-6, 2-6

Διαιτητές: Μπαλανέσκου (Ρουμανία), Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μίλος Σέκουλιτς): Μπένκε, Μπόζιτς, Κόρμπελ 1, Τσουκ 1, Σούτσε, Γιούνγκλινγκ, Στρέλετσκι 2, Τσίρου, Σέκουλιτς 2, Ντολφ, Σίπερ, Γκάνσεν, Φέρνετ Σβάιμερ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Καλογερόπουλος 3, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 3, Δερβίσης 1, Αργυρόπουλος 3, Νικολαϊδης 2, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής, Χαλυβόπουλος 2, Τζωρτζάτος

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου Γερμανού

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή