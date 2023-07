Πολιτική

Σταμενίτης: Η Κυβέρνηση έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των αγροτών

Υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για τον αγροτικό κόσμο είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι καταστροφές που προκαλεί.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύσης Σταμενίτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», υπογράμμισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή η συμμετοχή του στο κυβερνητικό σχήμα και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι νευραλγικής σημασίας για την οικονομία μας», επεσήμανε ο κ Σταμενίτης.

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους και να την καταστήσουν αποδοτικότερη.

Πρόσθεσε επίσης, πως το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει τους αγρότες με τις φυσικές καταστροφές.

Τέλος και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η οικονομική ενίσχυση των αγροτών θα γίνει σε δυο κατευθύνσεις. Αφενός με την επιστροφή του φόρου για το πετρέλαιο θέρμανσης και αφετέρου με τη μείωση της φορολογίας τους.

