Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ορκίζεται τη Δευτέρα η Βουλή

Η σύγκληση της πανηγυρικής εναρκτήριας συνεδρίασης της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, το Σάββατο η ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ορκίζεται αύριο Δευτέρα, η Βουλή των Ελλήνων της Κ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας, που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Η σύγκληση της πανηγυρικής εναρκτήριας συνεδρίασης της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, με προεδρεύοντα τον Α' Αντιπρόεδρο της προηγούμενης Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, συνεπικουρούμενος από τους τέσσερις προσωρινούς Γραμματείς, που είναι οι νεότεροι στην ηλικία βουλευτές των δύο πρώτων σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων.

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης θα αναγνώσει την Ημερήσια Διάταξη, θα καταθέσει στα Πρακτικά τα ονόματα των 300 που εκλέχθηκαν βουλευτές, ενώ θα ανακοινώσει στο Σώμα τις επιστολές των πολιτικών αρχηγών για την επιλογή της μίας από τις τρεις βουλευτικές έδρες στις οποίες εκλέχθηκαν.

Ευθύς αμέσως, ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει τον προσωρινό Α' Γραμματέα της Βουλής να συνοδεύσει στην αίθουσα της ολομέλειας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, επικεφαλής αντιπροσωπείας μελών της Ιεράς Συνόδου για να τελέσουν τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει τους βουλευτές που επιθυμούν να εγερθούν και, παρουσία του Αρχιεπισκόπου και της Αρχιερατικής ακολουθίας του, να δώσουν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο που είναι ο ακόλουθος:

«Oρκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Ο Αρχιεπίσκοπος θα ολοκληρώσει την τελετή, θα υπογράψει το σχετικό Πρακτικό, και ο προσωρινός Α' Γραμματέας της Βουλής θα κληθεί από τον προεδρεύοντα να αποπέμψει της αιθούσης τους Αρχιερείς.

Στη συνέχεια, ο κ. Κακλαμάνης θα καλέσει να ορκιστούν στο Κοράνι τους μουσουλμάνους βουλευτές, ενώ μετά θα εγερθούν οι βουλευτές που θέλουν να δώσουν πολιτικό όρκο. Από τα υπουργικά έδρανα, θα ορκιστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι και βουλευτές.

Ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής θα κλείσει τη συνεδρίαση, καλώντας το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την επικύρωση των Πρακτικών και ζητώντας τους, την επόμενη ημέρα, Τρίτη 4 Ιουλίου, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, να προσέλθουν για την εκλογή του προέδρου της Βουλής. Οι βουλευτές, πριν αποχωρήσουν, θα υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας τους και θα παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ορκωμοσίας τους.

Από την πρώτη σειρά των θέσεων των αξιωματούχων στην Ολομέλεια θα παρακολουθήσει την τελετή ορκωμοσίας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που θα την υποδεχθεί στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις υπόλοιπες θέσεις των αξιωματούχων θα καθίσουν όσοι πρώην πρωθυπουργοί, πρώην πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων, ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι θελήσουν να παραβρεθούν. Σε μια πρόσθετη σειρά καθισμάτων, κάτω από τα έδρανα των αξιωματούχων θα καθίσουν και οι εκπρόσωποι ξένων Εκκλησιών.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση της ορκωμοσίας των βουλευτών έχουν κληθεί και θα παραστούν στα διπλωματικά θεωρεία, όπως έχουν ενημερώσει, πολλοί πρέσβεις και διπλωματικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών στην Αθήνα.

Εκλογή Προέδρου της Βουλής

Την Τρίτη το πρωί, η Βουλή θα συνέλθει για την εκλογή προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια των αντιπροέδρων, κοσμητόρων και γραμματέων, σύμφωνα με τις προτάσεις των κοινοβουλευτικών τους ομάδων.

Αρχικά, στην συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο προσωρινός Α' αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα ανακοινώσει τις επιστολές των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για νέο πρόεδρο της Βουλής καθώς υποβολή υποψηφιότητας από υποψήφιο, δεν είναι παραδεκτή.

Ο αρχηγός της ΝΔ και πρόεδρος του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του στη Βουλή, έχει γνωστοποιήσει ότι προτείνει για τη θέση τον νυν πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο νέος πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Ο κ. Κακλαμάνης θα αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα καλέσει τον νέο πρόεδρο της Βουλής να καταλάβει αμέσως την έδρα, όπου θα εκφωνήσει και λόγο. Ακολούθως, η Ολομέλεια θα διακόψει για λίγα λεπτά και θα συνεχίσει υπό την προεδρία του νέου προέδρου της Βουλής στις διαδοχικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη των 10 αντιπροέδρων της Βουλής. Οι τρεις πρώτοι αντιπρόεδροι θα είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να σχηματιστεί το αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο της Βουλής. Η εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Όμως, ο κάθε ένας πρέπει να λάβει τουλάχιστον 70 θετικές ψήφους για να μπορέσει να εκλεγεί.

Το Σάββατο η ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής στη νέα κυβέρνηση

Την Πέμπτη, 6 Ιουλίου, θα αρχίσει η τριήμερη συζήτηση, στην ολομέλεια της Βουλής, επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά το πέρας της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, το Σάββατο 8 Ιουλίου, η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Η συζήτηση θα αρχίσει με την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό. Στη συζήτηση θα μετάσχουν τα μέλη της νέας κυβέρνησης, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα είναι ονομαστική δι' εκφωνήσεως και θα διεξαχθεί αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων και το αργότερο ως τη δωδεκάτη νυχτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξη της συζήτησης, δηλαδή, το Σάββατο, 8 Ιουλίου 2023. Η κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής, αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα 2/5 (120) του όλου αριθμού των βουλευτών.

