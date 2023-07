Κοινωνία

Μαρμάρι: Ισχυρή έκρηξη σε σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την έκρηξη ένας άντρας εκσφενδονίσθηκε και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το σκάφος κάηκε ολοσχερώς.

-

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο λιμάνι του Μαρμαρίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του rpn.gr, η έκρηξη σημειώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος περίπου 6 μέτρων.

Από την έκρηξη έχει τραυματιστεί σοβαρά ένας επιβάτης του ταχύπλοου, ο οποίος από την έκρηξη εκσφενδονίστηκε και έπεσε στη θάλασσα.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από δύο παραπλέοντα σκάφη που έσπευσαν προς βοήθεια και διακομίσθηκε στο λιμάνι, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το σκάφος κάηκε ολοσχερώς.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Missing Alert για την εξαφάνιση 48χρονου Γερμανού

Ηγουμενίτσα: Κρύπτες με 38,5 κιλά λαθραίου καπνού σε αυτοκίνητο (εικόνες)