Κακοποίηση ζώων - Βόλος: Έδεσε δύο άλογα, το ένα μπλέχτηκε στα σχοινιά και πνίγηκε

Άλλο ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώων. Το περιστατικό έκανε γνωστό η Φιλοζωϊκή Βόλου.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. 'Αλλο ένα περιστατικό που έρχεται στο φως, αυτή τη φορά στο Βόλο.

Άνδρας έδεσε δυο άλογα, στον Κραυδίσωνα, το ένα μπλέχτηκε στα σχοινιά και πνίγηκε. Το περιστατικό έκανε γνωστό η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου.

Όπως τονίζει «Μας ειδοποίησαν από την αστυνομία ,κάποιος έδεσε 2 αλόγα στον Κραυσίδωνα περιοχή Τσαλαπάτα ,το ένα μπλέχτηκε στα σχοινιά και πνίγηκε ,το άλλο είναι σε σοκ, υπάρχει κάποιος να βοηθήσει που έχει εγκαταστάσεις για αλόγα να το φιλοξενήσει; παίρνουμε ιππικό αλλά δεν το σηκώνουν ,ζητάμε βοήθεια για το ζωάκι».

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες έφτασαν στον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη, στον οποίο βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 60.000 ευρώ.

