Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικών

Οι άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου άγνωστοι εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, ομάδα αγνώστων πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

