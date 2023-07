Αθλητικά

Μεντβέντεφ: Ο Τζόκοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης στην Ιστορία του τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, έπλεξε το εγκώμιο του Σέρβου και τον αποθέωσε.

-

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο κορυφαίος τενίστας στην Ιστορία του αθλήματος και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης εκτιμά ότι η ικανότητα του Σέρβου να πανηγυρίζει νίκες ακόμα και στις... κακές μέρες του τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε το 23ο Γκραν Σλαμ της καριέρας του (αριθμός ρεκόρ) στο Γαλλικό Όπεν τον περασμένο μήνα, για να ξεπεράσει τον Ράφα Ναδάλ και να αυξήσει τη διαφορά από έναν άλλο μεγάλο αντίπαλο τον Ρότζερ Φέντερερ, με τον 36χρονο να... γλυκοκοιτάζει τον 8ο τίτλο του στο Γουίμπλεντον, που ξεκινά τη Δευτέρα.

Μάλιστα, με έναν θρίαμβο στο Λονδίνο ο Τζόκοβιτς θα πιάσει την Μάργκαρετ Κορτ με 24 major τίτλους στην κορυφή της λίστας όλων των εποχών.

«Δεν ξέρω πώς το κάνει», είπε ο Μεντβέντεφ στους δημοσιογράφους, συνεχίζοντας: «Νομίζω ότι αν το είδα σωστά, ο Νόβακ είναι σχεδόν στο 50%. Νομίζω ότι είδα ότι έπαιξε σε 70 majors και στα 35 (34) ήταν στον τελικό. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν. Δεν έχει κακές ημέρες; Στην πραγματικότητα, το κάνει. Ακόμη και σε αυτές τις μέρες που δεν είναι τόσο καλός, καταφέρνει να νικήσει τον αντίπαλο. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί είναι ένας εναντίον ενός. Και οι δύο θέλουν να κερδίσουν. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Γι' αυτό είναι για μένα ο καλύτερος στην Ιστορία του τένις. Αλλά αυτό είναι φυσικά συζητήσιμο».

Έχοντας κερδίσει επίσης το Αυστραλιανό Όπεν στην αρχή της χρονιάς, ο Τζόκοβιτς θέλει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες κατάκτησης και των τεσσάρων Γκραν Σλαμ σε ένα έτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: 69χρονος παρενόχλησε 14χρονες σε αστικό λεωφορείο

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία