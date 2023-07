Κόσμος

Αυστραλία: Φάλαινα κολυμπά σε απόσταση αναπνοής από καγιάκ (βίντεο)

Ο χειριστής του drone....αγχώθηκε για τον καγιάκερ, ωστόσο ο τελευταίος δήλωσε πως βρήκε την εμπειρία «φανταστική»

Τη στιγμή που μια πελώρια μεγάπτερη φάλαινα κολυμπά σε «απόσταση αναπνοής» από ένα καγιάκ στα ανοιχτά της παραλίας Μπόντι στην Αυστραλία κατέγραψε ένας χειριστής drone, με το βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα MME που το αναπαρήγαγαν.

Στο viral βίντεο εμφανίζεται η μεγάπτερη φάλαινα να ακολουθεί το σκάφος και να κολυμπά δίπλα και από κάτω του, προτού τελικά αναδυθεί στην επιφάνεια του νερού.

Στο υλικό που ανέβασε στο Instagram o χειριστής του drone, Τζέισον Ίνγκλεντεν, ακούγεται η φωνή του που σχολιάζει ενώ το τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό πλησιάζει το καγιάκ. «Δεν νομίζω καν ότι ο τύπος το έχει πάρει είδηση. Ξέρεις ότι σε ακολουθάει μια φάλαινα και ότι είναι πολύ κοντά;», ακούγεται να λέει ο Ίνγκλεντεν, που σύντομα αρχίζει να... αγχώνεται για τον καγιάκερ. «Είναι από κάτω σου! Θα σε ακουμπήσει σε ένα λεπτό!».

A humpback whale swam along with a kayaker near Bondi Beach, Australia https://t.co/jMn8fNH3Ub pic.twitter.com/WV919jlzlk — CNN (@CNN) July 2, 2023

Παρά τους φόβους του, η εντυπωσιακή φάλαινα φαίνεται πως ήθελε απλώς να ικανοποιήσει την περιέργειά της σχετικά με το μικρό σκάφος, το οποίο τελικά δεν ενόχλησε καθόλου.

Όσο για τον καγιάκερ, δήλωσε αργότερα σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι κάποια στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της φάλαινας και έμεινε έκπληκτος. «Μπορούσα να την ακουμπήσω με το κουπί του. Ήταν φανταστικό», είπε ο Γκλεντ Άνιαρ.

