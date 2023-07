Life

Μύκονος: Η Βραζιλιάνα ποπ σταρ που άναψε φωτιές… στο νησί των ανέμων (εικόνες)

Η εκρηκτική Anitta έφερε τον καύσωνα…. στη Μύκονο με το μικροσκοπικό μπικίνι της και αποτέλεσε τον μαγνήτη για όλα τα αντρικά βλέμματα.

Μια Βραζιλιάνα άναψε φωτιές στις κοσμικές παραλίες της Μυκόνου. Η ποπ σταρ Anitta που βρέθηκε για διακοπές στο νησί των Ανέμων φόρεσε μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι που άφηνε λίγα στην φαντασία και οι άντρες στο SantAnna έπεφταν στην πισίνα ο ένας μετά τον άλλο για να δροσιστούν από τον ξαφνικό εκ Βραζιλίας καύσωνα.

Η 30χρονη ερμηνεύτρια, η οποία τραγούδησε στο σώου που προηγήθηκε του φετινού τελικού του Champions League, ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη, τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε σε πριβέ καμπάνα του διάσημου beach bar της Παράγκας να λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής και να τρώει σούσι. H Anitta που έχει χαλάσει τον κόσμο με τις εμφανίσεις της, γεννήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο και ξεκίνησε την καριέρα της το 2010. Είναι τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός, χορεύτρια, business woman και παρουσιάστρια της τηλεόρασης.

Η ίδια δηλώνει ότι οι πιο σημαντικές επιρροές της είναι από τις Mariah Carey, Beyonce, Shakira και Rihanna. Η μουσική της κινείται στον χώρο της latin pop με στοιχεία από R&B, electropop, EDM, reggae και reggaeton. Το πρώτο της χιτ σινγκλ ήταν το “Meiga e Abusada”, που έβγαλε το 2012 με ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο στο Las Vegas. Έχει συνεργαστεί με την Madonna, την Rita Ora, τον Luis Fonsi, τους Black Eyed Peas και άλλους. Η Anitta έχει αποσπάσει πολλές υποψηφιότητες για latin μουσικά βραβεία και πέντε MTV Europe Music Awards.

Σύμφωνα με το περιοδικό Billboard, είναι μία από τις πλέον influential διασημότητες παγκοσμίως στα social media. Μόνο στο Instagram διατηρεί πάνω από 64 εκατομμύρια followers!

