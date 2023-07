F-35: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αγορά 25 μαχητικών αεροσκαφών (εικόνες)

Τα επιπλέον 25 αεροσκάφη, τα οποία κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin, θα αυξήσουν σε 75 τον αριθμό των F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ

Το Ισραήλ ενέκρινε την αγορά ενός τρίτου σμήνους «αόρατων» μαχητικών αεριωθουμένων F-35 στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 3 δισεκ. δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Τα επιπλέον 25 αεροσκάφη, τα οποία κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin, θα αυξήσουν σε 75 τον αριθμό των F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, ανέφερε το υπουργείο προσθέτοντας πως η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί μέσω του πακέτου αμυντικής αρωγής που λαμβάνει το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

The Israel Ministry of Defense and the IDF will acquire a third squadron of “Adir” F-35 aircrafts: 25 aircrafts manufactured by @LockheedMartin will be purchased from the US government. pic.twitter.com/mkVaY5qpiV