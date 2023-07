Κοινωνία

Βόλος: Εμπρηστής βάζει φωτιά σε βενζινάδικο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα, που δείχνει εμπρηστή να βάζει φωτιά στο πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Λαρίσης, στον Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στον Βόλο και όπως είχε αναφέρει το magnesianews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, ερευνά όλα τα ενδεχόμενα για να ξεκαθαρίσει το περιστατικό.

Το βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τραβήχτηκε από παρακείμενη κάμερα ασφαλείας, και φαίνεται ο δράστης να ρίχνει εύφλεκτο υλικό στις αντλίες και στη συνέχεια από απόσταση να βάζει φωτιά.

πηγή βίντεο/fb: Rena Xamalaki

