Ερντογάν: “Fake news ότι έπαιξε μπάσκετ με βουλευτές”, λένε χρήστες του διαδικτύου

«Είστε βαθιά άρρωστοι» τους απαντά ο Βαράνκ

Fake χαρακτηρίζουν χρήστες του διαδικτύου πλάνα που μοιράστηκε ο βουλευτής του ΑΚΡ Μουσταφά Βαράνκ με τον Ταγίπ Ερντογάν να παίζει μπάσκετ. Κι αυτό επειδή ένα πλάνο τραβήχτηκε τη μέρα και άλλο το βράδυ.

Ο Βαράνκ απάντησε μέσω social media ότι τα πλάνα είναι αληθινά: «Οι χρόνιοι αντίπαλοι έχουν εξαντληθεί να δημιουργήσουν μια θεωρία συνωμοσίας για το βίντεο ετοίμασα από τους αγώνες που παίζαμε δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι εικόνες που τράβηξα δεν είναι fake, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτοί οι αιώνιοι αντιφρονούντες είναι ‘βαθιά’ άρρωστοι από μίσος!» ανέφερε σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Turkish President Recep Tayyip Erdogan played basketball with MPs and other colleagues at the presidential complex in Ankara on the third day of Eid al Adha pic.twitter.com/yH3ljhoumi