ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος προτάθηκε για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η πρόταση για τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη

Ο Σωκράτης Φάμελλος προτάθηκε για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και η Θεοδώρα Τζάκρη για γραμματέας της, σύμφωνα με πληροφορίες, από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι σε εξέλιξη.

Η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει για να ορίσει το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη νέου προέδρου μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Αρνητικά απάντησε – σύμφωνα με πληροφορίες – η Όλγα Γεροβασίλη, στην πρόταση να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δύο κυρίαρχες τάσεις συμφωνούν ότι διαφωνούν. Σε όλα. Τα βασικά αγκάθια είναι δυο: Το συνέδριο και χρόνος εκλογής της ηγεσίας.

Η Κίνηση Μελών (Προεδρικοί), προτείνουν κάλπες για τον πρόεδρο στις αρχές Σεπτεμβρίου και διαρκές συνέδριο στο οποίο θα μετέχουν οι αντιπρόσωποι που είχαν εκλεγεί για το προηγούμενο.

Αντιθέτως, η Ομπρέλα θέλει να επισπευστεί η εκλογή προέδρου και να στηθούν κάλπες μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα και να γίνει έκτακτο συνέδριο με νέους συνέδρους μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Υπάρχει βέβαια και η πρόταση να πάνε και οι δυο διαδικασίες μετά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και μέχρι τότε να μείνει η Όλγα Γεροβασίλη που θα είναι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ως μεταβατική πρόεδρος, ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Πολιτική Γραμματεία.

Όσον αφορά στα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ηγεσία οι ζυμώσεις συνεχίζονται.

Η Κίνηση Μελών αναζητά πρόσωπο που θα εκφράσει τους Προεδρικούς. Ένα κομμάτι βλέπει θετικά μια υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου που ήταν δεύτερη πίσω από την Έφη Αχτσιόγλου στη μάχη για την Κεντρική Επιτροπή. Άλλοι προεδρικοί μαζί με πασοκογενείς επιθυμούν την κάθοδο του Διονύση Τεμπονέρα, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι στο τέλος θα στηριχθεί ο Αλέξης Χαρίτσης για να κονταροχτυπηθεί με τον εκλεκτό της «Ομπρέλας». Εκεί έχουν δώσει το χρίσμα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο ο οποίος ωστόσο είναι πιθανό να κάνει στην άκρη για να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έφης Αχτσιόγλου. Στο «τραπέζι» πέφτει και το όνομα του Παύλου Πολάκη.

