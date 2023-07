Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παπασταθόπουλος: “Διαζύγιο” του Σωκράτη με τους Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ και το "αντίο" του κεντρικού αμυντικού στο Σύλλογο του Πειραιά.

-

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας τους και να τον «αποχαιρετά» μέσω ανάρτησης της στα social media.

«Σωκράτη σε ευχαριστούμε για όλα», ανέφερε το μήνυμα των Πειραιωτών για τον 35χρονο κεντρικό αμυντικό.

Από την πλευρά του, ο Παπασταθόπουλος με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο instagram, έγραψε: «Πέρασαν 2,5 χρόνια, 94 συμμετοχές και 2 πρωταθλήματα Super League. Ευχαριστώ τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την αποδοχή τους και την στήριξη τους. Και σε όλο το staff, στους γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, προπονητές, ιατρικό team και πάνω από όλα στους συμπαίκτες μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη πολύτιμη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια. Τιμή μου που φόρεσα την φανέλα του Ολυμπιακού!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sokratis Papastathopoulos (@sokratispapa.official)

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος προτάθηκε για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Βόλος: Η στιγμή που εμπρηστής βάζει φωτιά σε βενζινάδικο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία