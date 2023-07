Κόσμος

Φρέντι Μπελέρης - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Αλλοιώθηκε το ποινικό του μητρώο (εικόνες)

Έγγραφο – ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1. Πώς αλλοιώθηκε το ποινικό μητρώο του δημάρχου Χειμάρρας.

-

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως ντοκουμέντο το οποίο αναδεικνύει ότι το ποινικό μητρώο του Φρέντι Μπελέρη είναι λευκό. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Χειμάρρας δεν έχει ορκιστεί ακόμα καθώς παραμένει προσωρινά κρατούμενος στη φυλακή.

Η αιτιολογία που επικαλέστηκε η δικαστής, πως «λόγω παλαιότερης καταδίκης ο Μπελέρης είναι ύποπτος φυγής» για να απορρίψει το αίτημα να αφεθεί ελεύθερος, αποδεικνύεται πως δεν ισχύει.

«Αναδεικνύεται ψεύτικη δίωξη. Εμφάνισαν ένα ψεύτικο ποινικό μητρώο στο οποίο φαίνεται ο Φρέντι Μπελέρι να έχει καταδικαστεί για βαριά αδικήματα το οποίο δεν ισχύει. Το ποινικό μητρώο είναι λευκό. Ακόμα και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν σημειώσεις που φαίνεται ότι το ποινικό μητρώο είναι αλλοιωμένο. Αυτό το στοιχείο δίνει ακόμα ένα όπλο στον πρωθυπουργό να κυνηγήσει το θέμα σε επίπεδο διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας Μπελέρη, Θοδωρής Καραγιάννης.

Αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου κατέθεσε και η υπεράσπιση του δημάρχου Χειμάρρας, «κατέβηκε» ψηφιακά από την πλατφόρμα e-albania, και φαίνεται πως το παλαιότερο αδίκημα που κατηγορούνταν έχει παραγραφεί.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του, «ο Φρέντι είναι πολύ δυνατός άνθρωπος ξέρει ότι για να πετύχει τη νίκη, πρέπει να είναι δυνατός και τολμηρός, η οικογένεια του είναι πιεσμένη γιατί ο άνθρωπος της είναι άδικα στη φυλακή εδώ και δύο μήνες».

Ο Φρέντι Μπελέρης, παραμένει στη φυλακή από τις 12 Μαΐου, δύο ημέρες δηλαδή πριν τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία, με την κατηγορία για συνέργεια σε απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Στις εκλογές, αν και στη φυλακή, εξελέγη δήμαρχος, οι αλβανικές Αρχές ωστόσο δεν του χορηγούν άδεια για την ορκωμοσία. Προσωρινά την διοίκηση του δήμου, έχει ο τελευταίος δήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε κανονικά και ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νεότερη εξέλιξη τις επόμενες 30 ημέρες, θα υπάρξει παρέμβαση του Περιφερειάρχη της Αυλώνας για να δρομολογήσει τις περαιτέρω εξελίξεις.

