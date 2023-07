Κοινωνία

Σέρρες: Χειροπέδες σε διακινητές με κλεμμένο όχημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δύο οχήματα μετακινούνταν οι διακινητές που μετέφεραν και ανήλικους. Στην Αττική είχε δηλωθεί η κλοπή τους.

-

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών αντρών για μη νόμιμη μεταφορά άλλων αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι συλληφθέντες άνδρες εντοπίστηκαν χθες, τη στιγμή που είχε ακινητοποιηθεί το ένα από τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν και στη θέα των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν και οι τρεις στο δεύτερο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ωστόσο λίγο αργότερα το όχημα τους ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι νωρίτερα είχαν αποβιβάσει από όχημα που οδηγούσε ο ένας από τους συλληφθέντες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, συνολικά επτά αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήλικοι, τους οποίους μετέφεραν με σκοπό τη μη νόμιμη προώθηση τους προς το εσωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, όπου ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης και λειτουργούσαν ως «προπομπός», προκειμένου να αποφύγουν τυχόν ελέγχους των διωκτικών αρχών, όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι τα προαναφερόμενα οχήματα τα οποία κατασχέθηκαν, για το ένα είχε δηλωθεί υπεξαίρεση την 28η Ιουνίου 2023 στο τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως και για το δεύτερο είχε δηλωθεί κλοπή την 30η Ιουνίου 2023 στο τμήμα Ασφάλειας Καμινίων – Ν. Φαλήρου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος προτάθηκε για πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Θεσσαλονίκη: Κλοπιμαία άλλης μέρας βρέθηκαν πάνω σε κλέφτη

Ολυμπιακός - Παπασταθόπουλος: “Διαζύγιο” του Σωκράτη με τους Πειραιώτες