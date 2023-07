Αθλητικά

Formula 1 - GP Αυστρίας: Ο Φερστάπεν πρώτος χωρίς...αντίπαλο

Νέα νίκη για τον Ολλανδό οδηγό που έκανε το δικό του προσωπικό...σόου.

Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει το προσωπικό του σόου και στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα και σήμερα στην Αυστρία πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική του νίκη και έβδομη στους εννιά φετινούς αγώνες.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull -κάτοχος του τίτλου- οδήγησε την κούρσα στην αρχή, βρέθηκε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ, αλλά επέστρεψε γρήγορα στην πρωτοπορία και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, πετυχαίνοντας την 42η νίκη της καριέρας του, με την οποία ξεπέρασε τον θρυλικό Αϊρτον Σένα, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες οδηγούς. Παράλληλα, χάρισε στη Red Bull την 101η νίκη της στη Φόρμουλα Ενα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και στην τρίτη θέση ο έτερος οδηγός της Red Bull, o Μεξικανός, Σέρχιο Πέρες.

Ο Φερστάπεν, που θα κατακτήσει εύκολα και το φετινό τίτλο, έκανε επίδειξη δύναμης κάνοντας μάλιστα πιτ στοπ δύο γύρους πριν από το φινάλε, για να κάνει τον ταχύτερο γύρο με τη μαλακή γόμα.

Ο Ολλανδός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και στις τρεις ημέρες των αγώνων στην Αυστρία, στην πίστα του Σπίλμπεργκ. Ηταν πρώτος στις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες, και στο χθεσινό αγώνα ταχύτητας (Sprint Race), πριν τερματίσει πρώτος και σήμερα. Αναλυτικά η τελική κατάταξη και οι βαθμολογίες:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 25:33.607

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 5.155

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 17.188

4. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) + 21.377

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 26.327

6. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 30.317

7. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 39.196

8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 48.403

9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 57.667

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 59.043

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 229

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 148

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 129

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 108

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 86

6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 72

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 70

8. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 43

9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 31

10. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 22

11. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 17

12. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9

13. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 7

14. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 5

15. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 5

16. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 4

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2

18. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 2

19. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

20. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 377 βαθμοί

2. Mercedes 178

3. Aston Martin-Mercedes 172

4. Ferrari 158

5. Alpine-Renault 48

6. McLaren-Mercedes 27

7. Haas-Ferrari 11

8. Alfa Romeo-Ferrari 9

9. Williams-Mercedes 7

10. AlphaTauri-Honda RBPT 2

