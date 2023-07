Πολιτισμός

Λέσβος: Χόρεψαν το “μεγαλύτερο” συρτάκι πάνω σε ιστιοπλοϊκά (βίντεο)

Ένα διαφορετικό συρτάκι χορεύτηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μυτιλήνη. Οι πρωταγωνιστές του μίλησαν στον ΑΝΤ1.

Με ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός ξεκίνησε το Σάββατο το Λεσβιακό Καλοκαίρι 2023 στην πρωτεύουσα του νησιού.

Όσοι βρέθηκαν στη Μυτιλήνη το βράδυ του Σαββάτου είδαν την πιανίστρια Έλενα Ξυδιά να παίζει πιάνο πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό και άλλα δώδεκα γύρω του να σχηματίζουν έναν κύκλο σαν συρτάκι.

Τα ιστιοπλοϊκά του ΛΟΙΑΘ (Λεσβιακός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας) έπλεαν και οι χορευτές χόρεψαν το συρτάκι του Ζορμπά, παρασέρνοντας ντόπιους και τουρίστες σε μια ατέλειωτη χορευτική αλυσίδα.

Το event διοργανώθηκε από την αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Στρατή Κύτελη και του αντιδημάρχου Παναγιώτη Τσακίρη, και από την χορευτική ομάδα του Κώστα Αγκοπιάν.

Την ιδέα και την σκηνοθεσία είχε ο Πασχάλης Μάντης και η εθελοντική ομάδα υλοποίησης του event: Στέλιος Ζαφειρόπουλος, Τούλα Βουγιούκα και ο Βασίλης Μπανταβής.

Δείτε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα»

