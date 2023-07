Κοινωνία

Αθήνα: Άγρια δολοφονία με μαχαίρια και ρόπαλα

Συνελήφθησαν οι δράστες της δολοφονίας που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Έξι άτομα κατηγορούνται για τη δολοφονία 30χρονου στο κέντρο της Αθήνας, στις 24 Μαΐου.

Ο αλλοδαπός είχε δεχθεί επίθεση από τους κατηγορούμενους, που ταυτοποιήθηκαν, μετά από μεταξύ τους καβγά και είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 24 Μαΐου 2023 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι (6) ατόμων, για τα οποία προέκυψε ότι, φέροντας μαχαίρια και ρόπαλα, είχαν επιτεθεί στο θύμα, κατόπιν προγενέστερου διαπληκτισμού με έναν εξ αυτών. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου στη συνέχεια κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων του.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον χώρο του εγκλήματος και σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και των έξι (6) ατόμων- εμπλεκόμενων στην ανθρωποκτονία, από τους οποίους οι πέντε (5) εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες της 28ης Ιουνίου 2023.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση σε Ανακριτή ενώ σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

