Ρόδος - Χότζογλου: δεν θα γίνουν “υποβρύχιοι σερβιτόροι” οι 450000 εργαζόμενοι στον Τουρισμό (βίντεο)

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, με αφορμή τον σάλο για τον σερβιτόρο στην Ρόδο, που παραδίδει παραγγελίες μπαίνοντας μέσα στην θάλασσα.

Πρόστιμα για παράνομη κατάληψη θαλάσσιου χώρου από επικαθήμενες κατασκευές επιβλήθηκαν από το λιμεναρχείο της Ρόδου στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Αγ.Μαρίνα, όπου σε βίντεο στα social media φαίνεται σερβιτόρος με δίσκο με φαγητά να μπαίνει στη θάλασσα, προκειμένου να εξυπηρετήσει πελάτες που βρίσκονται σε πλατφόρμα.

Για το θέμα είχε δοθεί εντολή από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο Λιμενικό Σώμα να προβεί σε έλεγχο της επιχείρησης για την νομιμότητα των κατασκευών μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ανάλογες παραβάσεις είχαν διαπιστωθεί και σε προγενέστερους ελέγχους στις 16.06.2023 και στις 21.06.2023 και είχαν σχηματισθεί οι σχετικές δικογραφίες.

Ως «μεμονωμένο γεγονός» χαρακτήρισε το περιστατικό με τον σερβιτόρο που σχεδόν κολύμπησε για να σερβίρει τους πελάτες ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Ρόδο, σημειώνοντας πως επρόκειτο για επιλογή του ίδιου προκειμένου να πάρει πουρμπουάρ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Κυριακής οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, αρνούνται ότι εργάζονται σε συνθήκες «μεσαίωνα» ότι, δεν «εκβιάζονται» και ότι δεν «εξαναγκάζονται» να κάνουν πράγματα παρά τη θέλησή τους. Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι, οι εργαζόμενοι παίρνουν πρωτοβουλίες τις οποίες και εκτελούν από κοινού σε «φιλικό κλίμα» και «πνεύμα συνεργασίας». Αρνούμενοι ότι ο εργοδότης τους τους βασανίζει ή τους εκμεταλλεύεται, χαρακτηρίζουν «ακραίο» όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, τονίζοντας πως δεν τους αντιπροσωπεύει.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής, με την Ρίτσα Μπιζόγλη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, αναφερόμενος στην ανακοίνωση των εργαζόμενων στην εν λόγω επιχείρηση είπε «Δικαίωμα τους να λένε ότι θέλουνε. Υποχρέωση μου να προστατεύσω 450.000 εργαζόμενους στον κλάδο από το να γίνουν υποβρύχιοι σερβιτόροι».

Πριν από την συνομιλία του με την Ρίτσα Μπιζόγλη, προβλήθηκε το ακόλουθο ρεπορτάζ, για τις ελλείψεις εργαζόμενων και τις καταγγελίες για σκληρές συνθήκες εργασίας:

Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ, ο κ. Χότζογλου είπε ότι «υπάρχουν ελλείψεις γιατί υπάρχει κύμα παραιτήσεων από όσυς δουλεύουν. Δεν μπορούν να αντέξουν 7 ημέρες την εβδομάδα δουλειά επί 15 ώρες χωρίς ρεπό. Μην ακούω ότι καλομάθαμε με τα επιδόματα των 534 ευρώ; Ζει κάποιος με 534 ευρώ την οικογένεια του», ενώ σημείωσε ότι «εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις καταγγελίες».

