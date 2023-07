Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Ιωνία - Ηλεκτροπληξία: Ο 11χρονος, η καταγγελία στον ΑΝΤ1 και η απάντηση του Δήμου (βίντεο)

Ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια καταγγέλλει η οικογένεια του ότι υπέστη ένας 11χρονος στη Νέα Ιωνία, ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά. Με μηνύσεις κατά της οικογένειας ετοιμάζεται να απαντήσει ο Δήμος.

Τελευταία στιγμή, όπως καταγγέλλουν οι γονείς του, σώθηκε ένα 11 χρόνο παιδί, όταν το βράδυ της Πέμπτης έπαιζε με τους φίλους του σε πλατεία της Νέας Ιωνίας. Το παιδί ακούμπησε την πίσω πλευρά κολώνας φωτισμού και σύμφωνα με τους γονείς του «τινάχτηκε» από το ρεύμα, καθώς στο μπροστινό της μέρος τα καλώδια ήταν εκτεθειμένα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην Αντιγόνη Θάνου, η μητέρα του 11χρονου είπε ότι «Παίζανε μπάλα πολλά παιδιά, κάποια στιγμή φώναξαν όλα τα παιδιά «ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος….», τον βλέπω, ήταν διπλωμένος στην μέση, έκλαιγε, τον «τίναξε το ρεύμα», έκλαιγε και έλεγε «πονάω, πονάω». Δεν μπορούσε να ανασάνει καλά, είχε δύσπνοια. Από πίσω μου είπε ότι έπιασε την κολώνα και τινάχτηκε από ρεύμα».

Το αγόρι, όπως περιγράφει η μητέρα του, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους. Γονείς και περίοικοι έτρεξαν να βοηθήσουν, με τον 11χρονο να παραπονείται για πόνους στην καρδιά.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί σε νοσοκομείο.

«Του έκαναν τριπλεξ καρδιογράφημα, τον κράτησαν για παρακολούθηση μια ημέρα. Σε χώρους που παίζουν παιδιά, πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Εάν ήταν μικρότερος θα είχε πρόβλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος να αναλάβει τις ευθύνες του», είπε η μητέρα του, προσθέτοντας πως σύμφωνα με γιατρό, η σωματοδομή του παιδιού απέτρεψε τα χειρότερα.

Με μηνύσεις στην οικογένεια αναμένεται να απαντήσει ο Δήμος

Από την πλευρά του, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, που είναι υπεύθυνος για την παιδική χαρά, υποστηρίζει ότι στην συγκεκριμένη κολώνα δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Δέσποινα Θωμαΐδου, «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα ότι μικρό παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία, την στιγμή που κατόπιν ελέγχου που διενέργησε η αρμόδια υπηρεσία, δεν υπάρχει καν ρεύμα!»

«Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη», αποκάλυψε η Δήμαρχος, ενώ και η οικογένεια του 11χρονου αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

